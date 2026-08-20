Walka o każdy centymetr. Najlepsi spadochroniarze zjadą do Masłowa!

Wiktoria Kmiecik
2026-08-20 13:38

Już w najbliższy weekend, w dniach 21–23 sierpnia 2026 roku, lotnisko w Masłowie zamieni się w centrum polskich i międzynarodowych sportów spadochronowych. Przed nami wyjątkowe widowisko – XXVII Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w Celności Lądowania połączone z VII Memoriałem Spadochronowym gen. broni Tadeusza Buka.

Sportowe emocje i milimetrowa precyzja

Celność lądowania to jedna z najbardziej widowiskowych i zarazem najbardziej wymagających konkurencji spadochronowych. O wygranej nie decyduje przypadek, lecz tysiące godzin spędzonych w powietrzu, idealne wyczucie wiatru oraz niesamowita opanowanie. Zawodnicy walczą o każdy centymetr, a często to milimetry decydują o tym, kto stanie na podium.

Na niebie nad Masłowem zobaczymy około 70 zawodniczek i zawodników z Polski oraz zagranicy, co gwarantuje rywalizację na najwyższym, światowym poziomie.

Szczegóły wydarzenia:

  • Termin: 21–23 sierpnia 2026 r.
  • Start skoków: codziennie od godz. 9:00
  • Lokalizacja: Lotnisko w Masłowie (wjazd od strony Woli Kopcowej)
  • Wstęp: Wolny
  • Organizator: XXXVIII Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach

To idealny pomysł na spędzenie weekendu na świeżym powietrzu dla całych rodzin, pasjonatów lotnictwa oraz wszystkich, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji i z bliska przyjrzeć się kunsztowi najlepszych skoczków. Zabierz ze sobą koc, lornetkę i przyjdź kibicować!

Wydarzeniu patronuje RADIO ESKA.

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