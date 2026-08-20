Walka o każdy centymetr. Najlepsi spadochroniarze zjadą do Masłowa!

Sportowe emocje i milimetrowa precyzja
Celność lądowania to jedna z najbardziej widowiskowych i zarazem najbardziej wymagających konkurencji spadochronowych. O wygranej nie decyduje przypadek, lecz tysiące godzin spędzonych w powietrzu, idealne wyczucie wiatru oraz niesamowita opanowanie. Zawodnicy walczą o każdy centymetr, a często to milimetry decydują o tym, kto stanie na podium.
Na niebie nad Masłowem zobaczymy około 70 zawodniczek i zawodników z Polski oraz zagranicy, co gwarantuje rywalizację na najwyższym, światowym poziomie.
Szczegóły wydarzenia:
- Termin: 21–23 sierpnia 2026 r.
- Start skoków: codziennie od godz. 9:00
- Lokalizacja: Lotnisko w Masłowie (wjazd od strony Woli Kopcowej)
- Wstęp: Wolny
- Organizator: XXXVIII Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w Kielcach
To idealny pomysł na spędzenie weekendu na świeżym powietrzu dla całych rodzin, pasjonatów lotnictwa oraz wszystkich, którzy chcą poczuć dreszczyk emocji i z bliska przyjrzeć się kunsztowi najlepszych skoczków. Zabierz ze sobą koc, lornetkę i przyjdź kibicować!
Wydarzeniu patronuje RADIO ESKA.
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