Ważne arterie Kielc do remontu. Warszawska i Batalionów Chłopskich z nowym asfaltem

Zwycięzcą przetargów na obie inwestycje została firma Strabag. Podpisanie umów z wykonawcą zaplanowano na koniec tego tygodnia, co oznacza, że drogowcy pojawią się na kieleckich ulicach już niebawem.

Ulica Warszawska: Nowa nawierzchnia i udogodnienia

Modernizacja ulicy Warszawskiej obejmie odcinek od ulicy Orkana do Ronda Geodetów. Koszt tych prac oszacowano na blisko 1 840 000 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe odświeżenie drogi:

Frezowanie starej, zniszczonej nawierzchni.

Ułożenie specjalnej siatki wzmacniającej oraz nowej warstwy asfaltu.

Modernizację zatok autobusowych.

Prace brukarskie.

Likwidację barier architektonicznych, w tym montaż elementów sensorycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawca będzie miał 90 dni na realizację zadania od momentu podpisania umowy.

Batalionów Chłopskich: Więcej niż tylko asfalt

Drugim istotnym punktem na mapie remontów jest ulica Batalionów Chłopskich, na odcinku od ulicy Malików do ulicy Zakładowej. Ta inwestycja jest szersza, ponieważ łączy dwa miejskie programy: „Kielce bez dziur” oraz „Bezpieczny chodnik”. Koszt prac wyniesie blisko 2 280 000 zł.

Zakres robót obejmuje:

Wymianę nawierzchni jezdni.

Wymianę krawężników tam, gdzie jest to niezbędne.

Remont chodników po obu stronach ulicy.

Modernizację peronów przystankowych.

Prace regulacyjne, m.in. dostosowanie wysokości studzienek kanalizacji deszczowej.

Ze względu na szerszy zakres prac, termin realizacji na tej ulicy jest dłuższy i wynosi 120 dni

To pierwsze w tym roku rozstrzygnięcia w ramach programu nakładkowego. Mieszkańcy Kielc muszą przygotować się na nadchodzące utrudnienia w ruchu, jednak efekt końcowy ma znacząco poprawić jakość podróżowania w tych kluczowych punktach miasta.