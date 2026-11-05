„Wieczór w Chicago” w Kielcach. Kielecki Teatr Tańca zaprasza na premierę nowego spektaklu

Chicago lat 30. i 40. XX wieku stanie się tłem dla nowej tanecznej opowieści Kieleckiego Teatru Tańca. Widzowie zobaczą świat pełen kontrastów – z jednej strony błyszczące sceny rewiowe, jazz, cekiny i nocne życie miasta, z drugiej mafijne układy, przemoc i zasady, których nie można złamać bez konsekwencji. W samym środku tej rzeczywistości znajdzie się historia Zoe, tancerki marzącej o prawdziwej miłości, oraz Matteo, młodego mężczyzny wychowanego w cieniu mafii. Czy uczucie okaże się silniejsze niż rodzinne zobowiązania i świat, z którego tak trudno się wyrwać? Odpowiedź przyniesie spektakl „Wieczór w Chicago”, którego premiera odbędzie się 20 listopada na Dużej Scenie Kieleckiego Teatru Tańca.

„Wieczór w Chicago” w Kieleckim Teatrze Tańca. O czym opowiada spektakl?

Akcja spektaklu przenosi widzów do Chicago lat 30. i 40. XX wieku. To miasto nocnych klubów, roztańczonych scen i jazzu, który wyznacza rytm życia. W tej rzeczywistości splatają się losy dwojga młodych ludzi – Zoe i Matteo.

Zoe jest tancerką chicagowskiego teatru i gwiazdą rewii. Choć na scenie zachwyca pewnością siebie, prywatnie marzy o prawdziwej miłości i życiu innym niż to, które wyznacza jej teatralna rola.

Matteo pochodzi z zupełnie innego świata. Wychowywany w cieniu mafii, od najmłodszych lat poznaje zasady, których nie wolno łamać. Jego codzienność wyznaczają zobowiązania, niepisane prawa i przemoc.

Ich pierwsze spotkanie odbywa się podczas rewiowego widowiska. Wśród piór, cekinów, jazzowych rytmów i blasku sceny ich spojrzenia krzyżują się na krótką chwilę. Oboje zaczynają wierzyć, że miłość może pokonać dzielące ich różnice.

Nie będzie to jednak prosta historia z happy endem. Kiedy Zoe zaprasza Matteo na premierę swojego spektaklu, jego ojciec sprzeciwia się temu pomysłowi. Nie chce pozwolić synowi opuścić świata, w którym dorastał. Matteo nie pojawia się na premierowym pokazie, a Zoe zostaje z pytaniem, czy można uwolnić się od rzeczywistości, która nauczyła człowieka żyć, ale nigdy nie pozwoliła mu być sobą.

Kto odpowiada za spektakl „Wieczór w Chicago”?

Za reżyserię odpowiada Elżbieta Pańtak. Choreografię przygotowali Elżbieta Pańtak, Grzegorz Pańtak, Małgorzata Ziółkowska i Alberto Barletta. Za scenografię odpowiada Kamil Dudzic, projekcje multimedialne przygotował Bartosz Kruk, a kostiumy zaprojektowała Irina Mozer. Reżyserią światła zajął się Grzegorz Pańtak. W spektaklu wykorzystano również kostiumy rewiowe zaprojektowane przez Annę Czyż i Juliena Lartema. Na scenie wystąpią artyści Kieleckiego Teatru Tańca.

Kiedy premiera „Wieczoru w Chicago” w Kielcach? Ceny biletów

Premiera spektaklu „Wieczór w Chicago” odbędzie się w piątek, 20 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 na Dużej Scenie Kieleckiego Teatru Tańca. Przedstawienie składa się z dwóch aktów, z których każdy trwa około 40 minut.

Bilety kosztują:

70, 80 lub 90 zł – bilety normalne,

40 zł – bilety ulgowe.

Spektakl został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.