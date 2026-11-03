PGE wyłączy prąd w wielu miejscowościach w woj. świętokrzyskim. Sprawdźcie listę

Dlaczego prąd zostanie wyłączony?

Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej są niezbędnym elementem prac konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz naprawczych w infrastrukturze przesyłowej. Zapobiegają one poważniejszym, niekontrolowanym awariom.

Dostawcy energii publikują harmonogramy z wyprzedzeniem, aby mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy mogli odpowiednio zabezpieczyć swój sprzęt, żywność oraz zaplanować pracę. Spółka PGE Dystrybucja podejmuje działania, aby ograniczyć przerwy w zasilaniu do minimum.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w Świętokrzyskiem

Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie planowanych przerw w zasilaniu z podziałem na miejscowości, ulice i terminy:

Starachowice

3 listopada (godz. 10:00 – 14:00): ul. Cicha (1, 1a, 2, 4), ul. Cisowa (3, 5), ul. Boczna (2A, 9, 11, 27B), ul. Zgodna (8A, 9, 12d, 32, 43, 45, 111, 117), ul. Lachy (1), ul. Jodłowa (1, 3, 11, 15, 17), ul. Cmentarna (2, 4a), ul. Sąsiedzka (1, 4, 8).

5 listopada (godz. 9:00 – 17:00): Ponowne wyłączenie na ulicach: Cicha, Cisowa, Boczna, Zgodna, Lachy, Jodłowa, Cmentarna oraz Sąsiedzka.

5 listopada (godz. 11:00 – 15:00): ul. Wiejska oraz ul. Nowowiejska (numery 113–161).

Busko-Zdrój

3 listopada (godz. 9:00 – 17:00): os. gen. Władysława Sikorskiego (5, 6, 10, 11, 22/44), ul. prof. Józefa Wacława Grotta (1).

3 listopada (godz. 9:30 – 13:30): ul. Gaik (2, 3, 6B).

4 listopada (godz. 9:30 – 15:30): ulice Jodłowa, Klonowa, Ceglana, Jaśminowa, Jabłoniowa, Palmowa, Rehabilitacyjna oraz Lawendowa.

5 listopada (godz. 9:00 – 17:00): ul. Stefana Batorego (szeroki zakres numerów), ul. Piekarska, ul. Partyzantów, pl. Plac Targowy, ul. Targowa, os. Orła Białego (bloki 9 i 10).

6 listopada (godz. 9:00 – 17:00): ul. 1 Maja, ul. Parkowa, os. Orła Białego (blok 13), ul. Bajkowa, ul. Piekarska, ul. Wypoczynkowa, ul. Słoneczna.

Ostrowiec Świętokrzyski

3 listopada: (godz. 8:30 – 10:00): ul. Konopnickiej, ul. Orkana, ul. Nałkowskiej, ul. Dygasińskiego, ul. Zapolskiej, ul. Przerwy-Tetmajera, ul. Wspólna, ul. Staffa, (godz. 9:00 – 16:00): ul. Zielona, ul. Tomaszów, ul. Topolowa.

4 listopada (godz. 8:30 – 10:00): ul. Polna, ul. Radwana.

5 listopada (godz. 9:00 – 16:00): ul. Wysoka, ul. Bałtowska (105, 105A).

6 listopada (godz. 8:30 – 10:00): ul. Sienkiewicza (w tym obiekty oświatowe: III LO, Szkoła Podstawowa, Ośrodek Socjoterapii) oraz ul. Żeromskiego.

Wyłączenia w kolejnych dniach (10–16 listopada): os. Pułanki, ul. Iłżecka (10.11), Al. Jana Pawła II, os. Stawki (12.11), ul. Targowa, ul. Bałtowska (13.11) oraz os. Słoneczne (16.11).

Chmielnik

4 listopada (godz. 9:00 – 17:00): ul. Jana Pawła II, ul. Pierzchnicka, ul. Wolności, ul. Sienkiewicza, ul. Mielczarskiego, ul. 1 Maja, pl. Plac Kościelny (w tym plebania), ul. Szydłowska, ul. Kielecka, ul. Polna, ul. Wspólna, ul. Krótka, pl. Plac Kościuszki, ul. Mrucza.

5 listopada (godz. 9:00 – 17:00): ul. Kielecka, ul. Kalinowa, ul. Szkolna, ul. Jasna, os. Sady, ul. 1 Maja, ul. Pogodna, ul. Dojazdowa, ul. Słoneczna.

6 listopada (godz. 9:00 – 17:00): ul. Polna, ul. Żeromskiego, ul. Brzozowa, pl. Plac Kościelny, ul. Jana Pawła II, ul. Mrucza, ul. Wolności, ul. Starobuska, ul. Kilińskiego, ul. Dygasińskiego.

Pozostałe miejscowości w regionie w których będą przerwy w dostawie prądu:

Małogoszcz (2 listopada, godz. 9:30 – 13:00): os. Osiedle (bloki 5–18, 31), ul. 11 Listopada, ul. Chęcińska, ul. Jędrzejowska, ul. Słoneczna.

(2 listopada, godz. 9:30 – 13:00): os. Osiedle (bloki 5–18, 31), ul. 11 Listopada, ul. Chęcińska, ul. Jędrzejowska, ul. Słoneczna. Stopnica (5 listopada, godz. 11:00 – 17:00): ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Północna, ul. Jana ze Stobnicy, ul. Ogrodowa, ul. Witosa, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, pl. Plac Piłsudskiego, ul. Mickiewicza , ul. Mościckiego, ul. Polna.

(5 listopada, godz. 11:00 – 17:00): ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Północna, ul. Jana ze Stobnicy, ul. Ogrodowa, ul. Witosa, ul. 3 Maja, ul. Kościuszki, pl. Plac Piłsudskiego, ul. , ul. Mościckiego, ul. Polna. Sandomierz (6 listopada, godz. 10:00 – 16:00): ul. Okrzei (3, 4, 4A).

(6 listopada, godz. 10:00 – 16:00): ul. Okrzei (3, 4, 4A). Ożarów (9 listopada, godz. 10:00 – 16:00): ul. Żeromskiego, ul. Ogrodowa, ul. Stodolna, ul. Makowa, ul. Bławatna, ul. Kolejowa, ul. Pszeniczna, ul. Żytnia.

(9 listopada, godz. 10:00 – 16:00): ul. Żeromskiego, ul. Ogrodowa, ul. Stodolna, ul. Makowa, ul. Bławatna, ul. Kolejowa, ul. Pszeniczna, ul. Żytnia. Kielce (12 listopada, godz. 9:00 – 16:00): ul. Krzywa, ul. Okrzei 59.

Jak przygotować się do przerwy w dostawie prądu?

PGE Dystrybucja apeluje do mieszkańców o odpowiednie przygotowanie się do planowanych wyłączeń. Warto wcześniej: