Wielka akcja w Kielcach: „Zrób dziecku paszport”. Dokument dostaniesz ekspresowo

Sobota w urzędzie? Wojewoda zaprasza!

Wychodząc naprzeciw zapracowanym rodzicom, kielecki urząd organizuje specjalną sobotnią akcję. W godzinach 8:00 – 15:00 będzie można bez problemu złożyć wniosek paszportowy. Nie trzeba się wcześniej rejestrować. Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk doskonale wie, jak trudne logistycznie bywa to dla rodzin w dni robocze:

Rodzice mają pewne trudności, żeby w ciągu tygodnia wygospodarować czas wolny na załatwienie tych formalności. (...) Jest bardzo dużo osób zainteresowanych i dlatego organizujemy takie akcje.

Od godziny 12:00 do 17:00 przed urzędem ruszy wielki piknik rodzinny z wesołym miasteczkiem i konkursami. Swoje stoiska przygotuje aż 12 różnych służb, w tym Policja, Straż Graniczną, Wojsko i Straż Pożarna. Michał Gałczyński, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, zachęca do wcześniejszego przyjścia:

Zapraszamy tym bardziej, jesteśmy wcześniej rano, żeby można było sobie sprawy związane z wyrobieniem załatwić, a później można skorzystać z gościnności pana wojewody i z pikniku....

Dla wygody mieszkańców naprzeciwko urzędu dostępny będzie całkowicie bezpłatny parking, a do środka wejdziecie głównym wejściem A.

WAŻNE: Zdjęcie i zgoda obojga rodziców

Wybierając się do urzędu, musisz pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Po pierwsze, weź ze sobą aktualne zdjęcie dziecka o wymiarach paszportowych. Dyrektor Michał Gałczyński przypomina o ważnym kryterium:

Należy pamiętać, aby mieć ze sobą zdjęcie. Zdjęcie ma być nie starsze niż 6 miesięcy.

Po drugie – zgoda rodziców. Do wydania dokumentu dla malucha konieczna jest obecność obojga opiekunów lub ich formalna zgoda, którą można również podpisać elektronicznie wcześniej przez profil gov.pl. Na miejscu będzie działać kasa urzędu, więc bez problemu zapłacisz za wszystko gotówką, kartą czy telefonem.

Ile kosztuje paszport i jak długo się czeka?

Paszport dla osoby dorosłej kosztuje 140 zł, natomiast dla dziecka zapłacimy 30 zł lub 70 zł w zależności od wieku oraz przysługujących ulg. Pamiętaj też, że dokumenty dla najmłodszych są ważne przez 5 lat, podczas gdy dla dorosłych przez dekadę.

Jeśli chodzi o czas oczekiwania, urzędnicy z Kielc działają w ekspresowym tempie. Dyrektor Gałczyński zapewnia, że dokument otrzymasz znacznie szybciej niż przewiduje ustawa. Ustawowo jest to miesiąc, natomiast u nas staramy się, żeby ten paszport był jak najkrócej. W chwili obecnej jest to 17 dni kalendarzowych. Dzięki temu bez problemu zdążycie odebrać dokument jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego.

Nadchodzi letni boom. Kiedy jest najtłoczniej?

Z danych urzędu wynika, że Polacy najczęściej przypominają sobie o paszportach tuż przed samymi wakacjami. Prawdziwe oblężenie punktów w Kielcach oraz w Ostrowcu Świętokrzyskim dopiero nadchodzi. Dyrektor wyjaśnia, kiedy ruch jest największy:

Największe zainteresowanie było w styczniu ze względu na ferie. Natomiast ten największy bum jest przed nami, czyli czerwiec zdecydowanie i lipiec, kiedy to najwięcej osób po prostu wybiera zagraniczny kierunek wycieczek.

Łącznie z punktem w Ostrowcu urząd obsługuje średnio około 350 osób dziennie, a najtłoczniej w salach obsługi bywa w poniedziałki i piątki. Sobota 30 maja to idealny moment, by załatwić wszystko bez stresu i zapewnić dziecku miło spędzony dzień.