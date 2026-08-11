Wyzwiska i uporczywe nękanie. Para z Kielc usłyszała zarzuty

Wiktoria Kmiecik
2026-08-11 10:33

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji I przy ul. Kołłątaja w Kielcach zatrzymali 54-letniego mężczyznę oraz 46-letnią kobietę. Para odpowie za znieważenie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie obywateli Ukrainy. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

policja
Autor: SHOX ART/ Pexels.com Radiowóz policji w biało-niebieskich barwach z napisem "POLICJA" i numerem 112, zaparkowany na ulicy obok innego samochodu.

Do zdarzenia doszło w Kielcach. W ubiegły wtorek do komisariatu zgłosiła się para obywateli Ukrainy – 41-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Złożyli oni zawiadomienie dotyczące wulgarnych, obraźliwych ataków słownych odnoszących się do ich narodowości oraz długotrwałego nękania.

Szybka akcja policji i dozór prokuratorski

Mundurowi natychmiast podjęli czynności, które doprowadziły do identyfikacji i zatrzymania podejrzanych. Jak wynika z ustaleń śledczych, 54-latek i 46-latka uporczywie uprzykrzali życie swoim sąsiadom, stosując wobec nich agresję słowną opartą na uprzedzeniach rasowych i etnicznych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy trafił do prokuratury. Oboje zatrzymani usłyszeli już oficjalne zarzuty.

Wobec 54-latka i 46-latki zastosowano dozór Policji oraz bezwzględny zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

Zero tolerancji dla nienawiści

Policja przypomina, że zachowania naruszające godność drugiego człowieka ze względu na jego pochodzenie są przestępstwem i spotkają się z bezwzględną reakcją służb.

Co mówi prawo? Znieważenie osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej czy rasowej to przestępstwo kwalifikowane z art. 257 Kodeksu karnego. Jaka grozi kara? Za ten czyn Kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze apelują również do świadków podobnych zdarzeń o reagowanie i zgłaszanie każdego przypadku agresji lub dyskryminacji odpowiednim służbom.

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