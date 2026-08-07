Pijana para z Podkarpacia zatrzymana w Kostomłotach. Przewozili dwójkę małych dzieci

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-07 13:57

Nocna kontrola drogowa w miejscowości Kostomłoty zakończyła się zatrzymaniem pary z województwa podkarpackiego. Zarówno kierowca, jak i jego partnerka znajdowali się pod wpływem alkoholu. Najbardziej przerażający w całej sprawie jest fakt, że na tylnym siedzeniu Volkswagena podróżowały ich małe dzieci.

Policjant z Kielc obok radiowozu. O zatrzymaniu pijanych rodziców w Kostomłotach przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Policja/ Materiały prasowe Pijana para z Podkarpacia zatrzymana w Kostomłotach. Przewozili dwójkę małych dzieci

Rutynowa kontrola zakończyła się szokującą interwencją 

Do zdarzenia doszło podczas rutynowych patroli policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Mundurowi zwrócili uwagę na osobowego Volkswagena przejeżdżającego przez Kostomłoty i postanowili dać sygnał do zatrzymania.

Kierujący pojazdem 35-letni mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu – badanie alkomatem wykazało ponad pół promila w jego organizmie. Z kolei u podróżującej z nim 32-letniej partnerki badanie wykazało blisko półtora promila. W samochodzie przewozili dwójkę dzieci w wieku 5 i 10 lat - powiedział nam st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Skrajna nieodpowiedzialność i bezmyślność rodziców mogła doprowadzić do tragedii na drodze. Podróżujące w aucie dzieci w wieku 5 i 10 lat były całkowicie zdane na los nieodpowiedzialnych opiekunów. Po zakończeniu czynności służbowych na miejscu zdarzenia policjanci natychmiast zadbali o bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci zostały przekazane pod opiekę odpowiedzialnych członków rodziny.

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35-letni kierowca odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. O całej sprawie został również powiadomiony sąd rodzinny, który szczegółowo zbada sytuację opiekunów i zdecyduje o konsekwencjach dotyczących sprawowania opieki nad małoletnimi.

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