Pijana para z Podkarpacia zatrzymana w Kostomłotach. Przewozili dwójkę małych dzieci

Rutynowa kontrola zakończyła się szokującą interwencją

Do zdarzenia doszło podczas rutynowych patroli policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Mundurowi zwrócili uwagę na osobowego Volkswagena przejeżdżającego przez Kostomłoty i postanowili dać sygnał do zatrzymania.

Kierujący pojazdem 35-letni mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu – badanie alkomatem wykazało ponad pół promila w jego organizmie. Z kolei u podróżującej z nim 32-letniej partnerki badanie wykazało blisko półtora promila. W samochodzie przewozili dwójkę dzieci w wieku 5 i 10 lat - powiedział nam st. asp. Jacek Borek z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Skrajna nieodpowiedzialność i bezmyślność rodziców mogła doprowadzić do tragedii na drodze. Podróżujące w aucie dzieci w wieku 5 i 10 lat były całkowicie zdane na los nieodpowiedzialnych opiekunów. Po zakończeniu czynności służbowych na miejscu zdarzenia policjanci natychmiast zadbali o bezpieczeństwo najmłodszych. Dzieci zostały przekazane pod opiekę odpowiedzialnych członków rodziny.

35-letni kierowca odpowie teraz przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. O całej sprawie został również powiadomiony sąd rodzinny, który szczegółowo zbada sytuację opiekunów i zdecyduje o konsekwencjach dotyczących sprawowania opieki nad małoletnimi.