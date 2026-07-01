Wyżywienie w sanatorium pod lupą. Czy kuracjusze z NFZ jedzą gorzej?

Kuracjuszka porównała wyżywienie w sanatorium

Pobyt w sanatorium może odbywać się zarówno w ramach skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i na zasadach komercyjnych. Choć cel obu turnusów jest podobny – poprawa zdrowia i rehabilitacja – standard niektórych świadczeń może się różnić. Ostatnio na ten temat zrobiło się głośno za sprawą relacji jednej z kuracjuszek. Kobieta, która przebywała na komercyjnym turnusie w Busku-Zdroju, opowiedziała portalowi Fakt o różnicach, jakie zauważyła w sposobie żywienia osób płacących za pobyt i kuracjuszy korzystających ze skierowania z NFZ.

Wybrała pobyt komercyjny. Za tydzień zapłaciła ponad 2 tys. zł

Czytelniczka, która odwiedziła jedno z sanatoriów w Busku-Zdroju, zdecydowała się na tygodniowy pobyt komercyjny obejmujący zakwaterowanie oraz codzienne zabiegi. Jak relacjonuje, koszt takiego wyjazdu przekroczył 2 tys. zł.

Kobieta podkreśla, że nie ma większych zastrzeżeń do jakości serwowanych jej posiłków. Uwagę zwróciło jednak to, że osoby korzystające z pobytów finansowanych przez NFZ otrzymywały – jej zdaniem – skromniejsze zestawy, mimo że wszyscy jedli w tej samej stołówce.

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Dwa jadłospisy w jednej stołówce

Z przekazanych przez kuracjuszkę informacji wynika, że menu obu grup było do siebie zbliżone, jednak w przypadku pobytów komercyjnych obejmowało dodatkowe produkty i większy wybór dań. Różnił się także sposób podawania śniadań.

Według jej relacji osoby przebywające w sanatorium komercyjnie mogły korzystać z bufetu, natomiast kuracjusze skierowani przez NFZ otrzymywali wcześniej przygotowane porcje podawane do stolików. Zdaniem kobiety różnice były widoczne przy każdym posiłku.

Relacja kuracjuszki po raz kolejny rozpaliła dyskusję na temat standardu pobytów w polskich sanatoriach. Dla jednych wyższy standard wyżywienia podczas turnusu komercyjnego jest naturalną konsekwencją wyższej ceny, inni uważają, że różnice – zwłaszcza gdy wszyscy korzystają z tej samej stołówki – nie powinny być aż tak wyraźne