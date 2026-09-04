Zagrał jeszcze raz tymi samymi liczbami. Szczęśliwiec ustawił się na najbliższe 20 lat

Szczęśliwy zakład został zawarty w punkcie LOTTO przy ul. Śląskiej 7 w Kielcach. Gracz prawidłowo wytypował liczby wylosowane 3 września: 5, 16, 17, 18, 20 oraz 4. Wygrana zapewni mu comiesięczną wypłatę w wysokości 5 tys. zł przez kolejne 20 lat. Oznacza to, że w całym tym okresie szczęśliwiec otrzyma łącznie... 1,2 mln zł.

Co ciekawe, zwycięzca nie wybierał nowego zestawu. Skorzystał z opcji „Zagraj ponownie”, dzięki której zawarł zakład z tymi samymi liczbami, które znajdowały się na jego poprzednim kuponie.

Nawet 50 tys. zł miesięcznie przez 20 lat

W Ekstra Pensji gracze mogą zwiększyć stawkę i walczyć o wyższe wypłaty. Dostępne warianty to Super Pensja – 10 tys. zł miesięcznie, Mega Pensja – 15 tys. zł, Giga Pensja – 20 tys. zł, Multi Pensja – 25 tys. zł oraz Maxi Pensja – 50 tys. zł. Każda z tych kwot wypłacana jest co miesiąc przez 20 lat.

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Dopłata złotówki pozwala również zagrać o Ekstra Premię. Jednorazowa nagroda, zależnie od wybranego wariantu, może wynieść od 100 tys. zł do 1 mln zł.

W piątkowym losowaniu Eurojackpot pula na główną wygraną wynosi 100 mln zł. W sobotę do zdobycia będzie natomiast 18 mln zł w Lotto oraz gwarantowany milion złotych w Lotto Plus.