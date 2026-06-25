Żar leje się z nieba? Te trzy kryjówki w Świętokrzyskiem uratują Cię przed upałem

Trzy miejsca w Świętokrzyskiem, gdzie uciekniesz przed nieznośnym upałem

Lato w pełnym słońcu potrafi dać się we znaki. Gdy żar leje się z nieba, a tradycyjne sposoby na ochłodę zawodzą, czas wyruszyć na poszukiwanie miejsc, gdzie natura sama zadbała o idealną temperaturę. Województwo świętokrzyskie skrywa genialne, naturalne schrony przed letnim skwarem, które zachwycają nie tylko rześkim powietrzem, ale i niesamowitymi widokami.

Jaskinia Raj. 9 stopni przez cały rok

To absolutny numer jeden na mapie świętokrzyskich oaz chłodu. Podczas gdy na powierzchni słońce rozgrzewa powietrze do ponad 30°C, wewnątrz Jaskini Raj panuje stała, niezmienna temperatura wynosząca zaledwie +9°C. Przekroczenie jej progu w upalny dzień gwarantuje przyjemny szok termiczny i natychmiastową ulgę dla organizmu.

Wizyta w tym miejscu to jednak nie tylko ucieczka przed skwarem, ale przede wszystkim zachwyt dla oczu. Jaskinia Raj uważana jest za jedną z najpiękniejszych w całej Polsce ze względu na wyjątkowo bogatą i dobrze zachowaną szatę naciekową. Spacer podziemną trasą turystyczną pozwala podziwiać tysiące fantazyjnych stalaktytów, stalagmitów oraz kolumn naciekowych, które powstawały przez tysiąclecia. Wybierając się tam, pamiętaj jednak zabraniu ze sobą bluzy lub lekkiej kurtki.

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Skałki Piekło pod Niekłaniem. Kamienny labirynt w sercu chłodnego lasu

Jeśli zamiast podziemi wolisz spędzać czas na świeżym powietrzu, idealnym azylem będzie Rezerwat Przyrody „Skałki Piekło pod Niekłaniem”, położony w północnej części województwa świętokrzyskiego. To magiczne miejsce zawdzięcza swój specyficzny mikroklimat potężnym, wiekowym drzewom, które tworzą nad głowami gęsty, zielony baldachim. Słońce niemal w ogóle nie dociera tu do samej ziemi, dzięki czemu temperatura odczuwalna w rezerwacie jest o kilka stopni niższa niż na otwartej przestrzeni.

Główną atrakcją są tu jednak niesamowite formacje skalne z piaskowca, które ciągną się na długości kilkuset metrów. Przez wieki wiatr i woda wyrzeźbiły w nich fantazyjne kształty – grzyby, ambony, kominy i głębokie szczeliny. Wędrując wąskimi, zacienionymi korytarzami między skałami, można poczuć przyjemny, rześki powiew powietrza. To doskonały cel na niewymagający, leśny spacer dla całej rodziny, który pozwoli odetchnąć od palącego słońca.

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Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie. Historia z dreszczykiem i chłodem

Kolejną propozycją dla osób szukających ratunku przed słońcem są podziemia Opatowa. To niezwykły labirynt dawnych piwnic i składów kupieckich z XIII-XVI wieku, które ciągną się pod rynkiem miasta na trzech różnych poziomach, sięgając nawet kilkunastu metrów w głąb ziemi. Temperatura w tych historycznych korytarzach oscyluje w granicach 10–12°C.

Zwiedzanie trasy z przewodnikiem trwa około 45 minut – to idealny czas, by całkowicie schłodzić organizm i odpocząć od miejskiego skwaru. Spacerując podziemnymi korytarzami, nie tylko uciekamy od słońca, ale też przenosimy się w czasie do okresu świetności Opatowa, kiedy miasto leżało na ważnych szlakach handlowych, a w piwnicach składowano towary z całego świata. Podobnie jak w przypadku Jaskini Raj, lekki sweter lub bluza podczas tej podziemnej wędrówki będą obowiązkowym elementem wyposażenia.

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Ucieczka przed upałem w Świętokrzyskiem

Prognozy pogody na najbliższy weekend dla województwa świętokrzyskiego nie pozostawiają złudzeń, nadciąga potężna fala zwrotnikowego powietrza. Synoptycy ostrzegają, że sobotnie i niedzielne popołudnia przyniosą ekstremalny skwar, a termometry w regionie mogą wskazać od 35°C do nawet blisko 37°C w cieniu. W tak upalne dni tradycyjne wyjście na otwartą przestrzeń może być męczące, a nawet niebezpieczne.

Warto wykorzystać ten czas na odkrywanie świętokrzyskich oaz chłodu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz zachwycające podziemia Jaskini Raj, historyczne korytarze w Opatowie, czy kojący cień Skałek pod Niekłaniem – ucieczka przed afrykańskim żarem może stać się początkiem świetnej, weekendowej przygody. Pamiętaj o zabraniu zapasu wody, nakryciu głowy na czas podróży.