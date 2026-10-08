Zniszczono słynne lustro w Kielcach za blisko 87 tysięcy złotych! Czy monitoring ujął sprawcę?

Pęknięta tafla w centrum miasta. Jak doszło do zniszczenia?

Do zdarzenia doszło na Placu Najświętszej Marii Panny przed kielecką bazyliką katedralną. Sposób zniszczenia wskazuje na silne, celowe uderzenie w szklaną taflę. W miejscu ciosu powstał wyraźny „pajączek”, z którego pęknięcia rozeszły się po całej powierzchni obiektu.

– Eksces, wandalizm, dzieło sztuki, które po prostu zniszczył. Trudno powiedzieć, na jakiej zasadzie, w każdym razie zniszczył dzieło sztuki wartościowe – mówi Zbigniew Porębski z Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach – Autor chciał przekazać coś pozytywnego, a powstał incydent, który zaznaczy się w tym procesie bardzo negatywnie.

Oburzenie mieszkańców i turystów: „Ktoś zbudował, a ktoś przyjdzie i zniszczy”

Sprawa wywołała oburzenie wśród przechodniów oraz turystów odwiedzających stolicę województwa świętokrzyskiego:

– Nie popieram wandalizmu, to jest coś strasznego. Ktoś coś robił, zbudował, a ktoś przyjdzie i to zniszczy. To jest coś nie tak. A uważamy, że miasto Kielce jest naprawdę piękne – komentują zbulwersowani turyści.

Kontrowersyjna instalacja za 87 tysięcy złotych

Mowa o instalacji zatytułowanej „Niebo Kielc”. Od momentu odsłonięcia budziła ona skrajne emocje. Projekt kosztował dokładnie 86 800 złotych (z czego zdecydowana większość pochodziła z dofinansowania z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ze środków resortu kultury).

Kwota ta wywołała ożywioną dyskusję wśród mieszkańców i lokalnych polityków na temat zasadności takiego wydatku w przestrzeni miejskiej. Niezależnie jednak od opinii na temat zasadności samego projektu, bezmyślne zniszczenie mienia spotkało się z jednoznacznym potępieniem.

Problem z miejskim monitoringiem. Kamera była odwrócona?

Teraz policja poprowadzi czynności mające na celu ustalenie tożsamości wandalizmów, jednak kluczowy dowód stoi pod znakiem zapytania. Mimo że plac jest objęty miejskim nadzorem, zainstalowana w tym miejscu kamera jest urządzeniem obrotowym.

Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Eska, pojawiły się obawy, że w kluczowym momencie obiektyw mógł być skierowany w całkowicie przeciwną stronę.

Czym jest „Niebo Kielc” i kto stworzył tę rzeźbę?

Autorem rzeźby-instalacji jest Marek Cecuła – światowej sławy polski artysta, ceramik i projektant, profesor m.in. Royal College of Art w Londynie.

Dzieło to kwadratowa tafla o wymiarach 2 na 2 metry ze specjalnego, klejonego i hartowanego szkła z powłoką lustrzaną, osadzona w ramie ze stali nierwdzewnej wkomponowanej w nawierzchnię chodnika przed katedrą. W założeniu artysty instalacja ma charakter interaktywny i ma symbolicznie sprowadzać „niebo na ziemię” – przechodnie mogą dostrzec w niej odbicie chmur, architektury i samych siebie.

Uszkodzona tafla najprawdopodobniej zostanie wymieniona na nową.