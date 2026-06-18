Zwrot akcji w pogodzie. Mieszkańcy woj. świętokrzyskiego w weekend przeżyją prawdziwy szok

Szykujcie się na uderzenie żaru. Prawdziwe lato wkracza do świętokrzyskiego

Koniec z pogodową kratką i chłodem w regionie świętokrzyskim. Do świętokrzyskiego wielkimi krokami zbliża się prawdziwa, letnia aura, która przyniesie nam iście śródziemnomorski weekend. Synoptycy nie mają wątpliwości: nadchodzące dni upłyną pod znakiem uderzenia gorąca, a temperatura miejscami może przekroczyć 30 stopni.

Upał zbliża się do świętokrzyskiego. Kiedy będzie najgoręcej?

Pierwsze uderzenie gorąca poczujemy już w piątek, kiedy to słupki termometrów w całym regionie świętokrzyskim wyraźnie przekroczą granicę 25 stopni Celsjusza, dając nam upragniony przedsmak prawdziwego lata. Z każdym kolejnym dniem atmosfera będzie się jednak coraz mocniej podgrzewać, by w niedzielę osiągnąć punkt kulminacyjny. To właśnie wtedy przez województwo świętokrzyskie przetoczy się fala iście afrykańskiego upału, a termometry w wielu miejscach mogą zbliżyć się do tropikalnych 30 stopni. Niestety, tak wysokie temperatury i ciężkie, wręcz duszne powietrze oznaczają, że niedzielne popołudnie i wieczór przyniosą burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnym gradem i porywistym wiatrem, które przetoczą się nad regionem, przynosząc chwilowe, ale bardzo dynamiczne ochłodzenie.

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Jak przetrwać afrykański żar? O tych zasadach musisz pamiętać

Tak wysokie temperatury to nie tylko okazja do wypoczynku, ale przede wszystkim poważne wyzwanie dla naszego organizmu. Aby weekendowe uderzenie gorąca nie skończyło się udarem lub odwodnieniem, ważne jest przestrzeganie kilku zasad. W godzinach największego nasłonecznienia, czyli między 11:00 a 16:00, starajmy się unikać bezpośredniego wychodzenia na pełne słońce i zrezygnujmy z intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz. Podstawą przetrwania upałów jest regularne nawadnianie, pijmy minimum 2-3 litry wody dziennie, nawet wtedy, gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Wychodząc z domu, nigdy nie zapominajmy o nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych oraz kremie z wysokim filtrem UV. Szczególną troską otoczmy dzieci, seniorów oraz nasze domowe zwierzaki. Pamiętajmy też o złotej zasadzie bezpieczeństwa: pod żadnym pozorem nie zostawiajmy nikogo, ani ludzi, ani zwierząt w zamkniętym, zaparkowanym samochodzie, który w kilka minut zamienia się w śmiertelną pułapkę.

Szczególnie w czasie upałów, należy zwrócić uwagę na osoby, które wyglądają na osłabione lub odpoczywające w bezruchu. Warto podejść i sprawdzić czy taka osoba przebywająca w upale nie potrzebuje pomocy. Naszą uwagę powinny zwrócić szczególnie dzieci, osoby starsze czy będące pod wpływem alkoholu. Specjaliści radzą by podczas największych upałów nie przemieszczać się i pozostać w budynkach. Także prowadząc auto należy zachować zasady zdrowego rozsądku. Zbyt wysoka temperatura w aucie powoduje senność i może wpłynąć na naszą psychomotorykę - radzi policja.

Nadchodząca fala upałów to znak, że lato się rozkręca, ale też przypomnienie, jak ważne jest odpowiedzialne podejście do własnego zdrowia. Pamiętajmy o regularnym nawadnianiu, unikaniu pełnego słońca, zwłaszcza we wczesnych godzinach popołudniowych.