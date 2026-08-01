127 mieszkańców i ogromne grodzisko. Ta świętokrzyska wieś zachwyca spokojem i widokami

Dlaczego właśnie Stradów?

Stradów leży w gminie Czarnocin, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych i hałasu dużych aglomeracji. To miejsce, gdzie czas płynie inaczej, a rytm dnia wyznacza natura, nie zaś powiadomienia w smartfonie. Według danych z 2022 roku wieś zamieszkuje zaledwie 127 osób.

Niewielka liczba mieszkańców przekłada się na brak dużego ruchu samochodowego i niemal całkowitą ciszę. Całe sołectwo zajmuje obszar niespełna 328 hektarów. Dominują tu pola uprawne i charakterystyczne dla Ponidzia wzniesienia.

Wieś rozciąga się w dolinie potoku Stradomka, otoczona lessowymi wzgórzami, które stanowią naturalną barierę akustyczną. Brak tu zakładów przemysłowych czy głośnych centrów handlowych. Architektura miejscowości zachowuje swój rolniczy, tradycyjny charakter, co potęguje wrażenie izolacji od współczesnego pędu.

A tak swój wybór argumentuje sztuczna inteligencja:

Jeśli spokój kojarzy Ci się z przestrzenią, sielskim krajobrazem i leniwie płynącą rzeką, musisz ruszyć na południe regionu. Ponidzie bywa nazywane „polską Toskanią”. Stradów (powiat kazimierski) słynie z gigantycznego, wczesnośredniowiecznego grodziska, z którego roztacza się niesamowity, wyciszający widok na pofalowane pola. Wygląda to jak zielony ocean i rzadko spotkasz tam tłumy.

Największy skarb Stradowa

Największą atrakcją Stradowa, która paradoksalnie nie narusza jego spokoju, jest grodzisko. To największe wczesnośredniowieczne założenie obronne w Polsce, zajmujące wraz z podgrodziami aż 25 hektarów. Naukowcy wskazują, że w przeszłości mogła to być stolica państwa Wiślan.

Główna część kompleksu, zwana Zamczyskiem, zajmuje 1,5 hektara i jest otoczona wałami o długości około 500 metrów. Choć dziś są to tylko porośnięte trawą ziemne nasypy, ich monumentalizm wciąż budzi respekt. Niektóre wały osiągają wysokość do 12-18 metrów, licząc od dna fosy.

Archeolodzy odkryli tu ślady setek budynków, pieców i warsztatów produkcyjnych z okresu od VIII do XI wieku. Według szacunków w okresie świetności gród mogło zamieszkiwać nawet kilka tysięcy osób. Kres potężnego ośrodka przyniósł pożar w XI stuleciu, po którym rola Stradowa drastycznie spadła na rzecz pobliskiej Wiślicy.

Autor: Michał Janyst / Krajobrazy Ponidzia/ Archiwum prywatne

Miejsce dla tych, którzy szukają ciszy

W przeciwieństwie do popularnych kurortów czy obleganych miast turystycznych, Stradów oferuje turystykę w wersji „slow”. Nie znajdziemy tu straganów z pamiątkami ani głośnych punktów gastronomicznych. W zamian otrzymujemy przestrzeń idealną na piknik na trawie czy spokojny spacer.

W 2024 roku gmina zrealizowała system ścieżek i mostków, które ułatwiają dostęp do grodziska bez ingerencji w jego surowy klimat. Powstał również punkt widokowy, z którego roztacza się panorama na okoliczne pola i doliny. Przy idealnej widoczności ze szczytu wałów można dostrzec Beskidy, a nawet Tatry.

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Drugim punktem wartym uwagi jest drewniany kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła z 1657 roku. Świątynia ufundowana przez Władysława Myszkowskiego skrywa w swoim wnętrzu słynący łaskami XVII-wieczny obraz Matki Bożej Stradowskiej. Modrzewiowa budowla wraz z dzwonnicą z 1780 roku wpisana jest do rejestru zabytków i stanowi dopełnienie sielskiego krajobrazu.

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Czy to naprawdę najspokojniejsza wieś regionu?

Wybór sztucznej inteligencji opierał się na konkretnych wskaźnikach: natężeniu hałasu, gęstości zaludnienia, ilości zieleni oraz odległości od tras szybkiego ruchu. Algorytmy wykazały, że Stradów posiada jeden z najniższych wskaźników antropopresji w województwie świętokrzyskim. W 2025 roku czytelnicy National Geographic Traveler docenili te walory, przyznając grodzisku tytuł jednego z „Cudów Polski”.

Dziennikarski dystans nakazuje jednak zauważyć, że „najspokojniejsza” to pojęcie subiektywne. Dla jednego będzie to brak autostrad w promieniu wielu kilometrów, dla innego możliwość samotnego kontemplowania historii na szczycie Zamczyska. Stradów łączy oba te elementy, choć dla osób szukających rozbudowanej infrastruktury hotelowej może wydać się zbyt surowy.

Faktem jest, że miejscowość ta nie została jeszcze wchłonięta przez masową komercję. Nawet parkingi przy grodzisku i kościele pozostają bezpłatne, co w dzisiejszych realiach jest rzadkością. To miejsce autentyczne, gdzie jedynym dźwiękiem zakłócającym ciszę bywa szum wiatru na lessowych wzgórzach Ponidzia.

Quiz. Rozpoznasz świętokrzyskie miejscowości po jednym zdjęciu z drona? Pytanie 1 z 9 Co to za miejscowość w regionie świętokrzyskim? Wąchock Bliżyn Staszów Następne pytanie

źródła: Świętokrzyskie Travel, Road Trip Bus – blog podróżniczy