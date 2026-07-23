1800 Polek umiera co roku. Od 1 sierpnia NFZ drastycznie zmienia profilaktykę

O nadchodzących zmianach poinformowała Agnieszka Białas-Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ. Nowy schemat testów wprowadzono co prawda w ubiegłym roku, ale pacjentki miały dotąd wybór. Od 1 sierpnia opcja zapisania się na klasyczną cytologię zostaje definitywnie wyłączona.

Dlaczego NFZ stawia wszystko na jedną kartę?

Wybór testu HPV HR to nie przypadek. W przeciwieństwie do tradycyjnej cytologii, nowa metoda szuka w organizmie samego wirusa, który odpowiada za przytłaczającą większość przypadków raka szyjki macicy. Pozwala to wykryć bezpośrednie zagrożenie na lata przed tym, jak pojawią się jakiekolwiek groźne zmiany w komórkach.

Co niezwykle istotne dla samych pacjentek: jeśli badanie da wynik dodatni i zajdzie potrzeba dokładniejszej analizy, laboratorium wykona cytologię płynną z tej samej próbki. Kobieta nie musi ponownie przychodzić do gabinetu ani przechodzić kolejnego badania.

Kto i na jakich zasadach może wykonać badanie?

Test jest bezpłatny, finansowany w całości przez NFZ i nie wymaga żadnego skierowania.

Dla kogo: Kobiety w wieku od 25 do 64 lat.

Kobiety w wieku od 25 do 64 lat. Częstotliwość: Raz na 5 lat.

Raz na 5 lat. Gdzie: W poradniach ginekologicznych oraz wybranych przychodniach POZ z umową NFZ. W samym województwie świętokrzyskim badanie oferuje 130 placówek.

Rejestracja jest prosta – można zapisać się tradycyjnie w przychodni lub samodzielnie przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) i aplikację mojeIKP . W samym regionie świętokrzyskim na pacjentki czeka obecnie około 24 tysiące wolnych terminów.

Statystyki wciąż przerażają. Większość ignoruje badania

Mimo że badanie nic nie kosztuje i może uratować życie, w województwie świętokrzyskim korzysta z niego zaledwie 20% uprawnionych kobiet. Na ponad 311 tysięcy kwalifikujących się pań, nowocześniejszy test wybrało dotąd nieco ponad 21 tysięcy.

Różnice między gminami są ogromne:

Najwyższa frekwencja: Nowiny (32,82%), Nagłowice (32,56%), Miedziana Góra (32,30%).

Nowiny (32,82%), Nagłowice (32,56%), Miedziana Góra (32,30%). Najniższa frekwencja: Tarłów (10,27%), Wiślica (10,40%), Opatowiec (11,38%).

Lekarze przypominają: rak szyjki macicy nie boli i przez lata nie daje żadnych objawów. Wykonanie testu raz na 5 lat to chwila, która daje spokój na lata.