Zmieniona organizacja ruchu i opóźnienia

Obecnie pasażerowie podróżujący przez Zagnańsk muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak informuje Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP, sytuacja na miejscu wymagała wprowadzenia specjalnych procedur.

W związku z wczorajszym wykolejeniem lokomotywy pociągu towarowego podczas jazdy manewrowej, która odbywała się z bocznicy na stacji Zagnańsk, obecnie ruch pociągów odbywa się po jednym torze. W stacji Zagnańsk brak jest skrzyżowania pociągów i one jeżdżą według zmienionej organizacji – wyjaśnia Dorota Szalacha

Taka organizacja ruchu wpływa na punktualność składów. Według przedstawicielki PKP PLK, ograniczona przepustowość stacji „może generować opóźnienia średnio około 15 minut”.

Autor: Ochotnicza Straż Pożarna Zagnańsk-Chrusty/ Materiały prasowe Prawdopodobnie błąd maszynisty, a nie sabotaż był powodem wykolejenia lokomotywy w Zagnańsku. Utrudnienia do poniedziałku

Przyczyną zignorowanie sygnału?

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do wypadku doprowadził błąd ludzki. Maszynista lokomotywy E6ACT-098, prowadzący skład z wagonami załadowanymi kamieniem, pominął tarczę manewrową, która wyświetlała sygnał „Jazda manewrowa zabroniona” - informuje portal kolejowy. W efekcie maszyna najechała na wykolejnicę i wypadła z torów wszystkimi sześcioma osiami. Skutki były poważne – "pudło" lokomotywy oparło się o bramkę sieci trakcyjnej, zablokowanych zostało kilka torów stacyjnych oraz pobliski przejazd kolejowo-drogowy.

Kluczowa operacja w poniedziałek

Usunięcie ważącej wiele ton maszyny z torowiska będzie skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym. Służby zdecydowały, że ciężki sprzęt pojawi się w Zagnańsku dopiero po weekendzie.„Wstawienie lokomotywy planowane jest na poniedziałek. Operacja ma być przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch dźwigów drogowych” – zapowiada Dorota Szalacha.Przedstawicielka PKP PLK podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury „Cała operacja musi być sprawnie, bezpiecznie przeprowadzona, do tego musi być też odpowiednio przygotowana i zorganizowana przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń sieci”

Autor: Ochotnicza Straż Pożarna Zagnańsk-Chrusty/ Materiały prasowe Prawdopodobnie błąd maszynisty, a nie sabotaż był powodem wykolejenia lokomotywy w Zagnańsku. Utrudnienia do poniedziałku

Do czasu udrożnienia drugiego toru, co nastąpi po zakończeniu poniedziałkowych prac, pasażerowie muszą korzystać z pociągów kursujących według zmienionego rozkładu.