Majówka 2026 to idealny moment, by skierować wzrok na nietypowe miejsca w Polsce. Trend "slow travel" i poszukiwanie nieoczywistych kierunków sprawia, że województwo świętokrzyskie staje się czarnym koniem turystycznej mapy kraju. Podczas gdy popularne kurorty pękają w szwach, tutejsze gminy – Zagnańsk, Waśniów i Ćmielów – zainwestowały miliony złotych w infrastrukturę, która zachwyca świeżością i pomysłowością. Jeśli zastanawiacie się, co zobaczyć w Świętokrzyskiem, te trzy lokalizacje powinny znaleźć się na szczycie Waszej listy.

Ćmielów. Zamek inny niż wszystkie. Gitary zamiast zbroi?

Kiedy myślimy o Ćmielowie, przed oczami staje nam słynna porcelana. Jednak w 2026 roku oczy wszystkich zwrócone są na Zamek Ćmielów, który po latach degradacji przeszedł spektakularną metamorfozę. To nie jest kolejna "sztywna" placówka muzealna. Prywatni inwestorzy, państwo Zarębscy, stworzyli tu Stratocastle – unikalne połączenie renesansowej rezydencji z centrum muzyki i rozrywki.

Zamek, niegdyś siedziba kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, odzyskał swój blask dzięki gruntownej rekonstrukcji pod okiem archeologów. Największym zaskoczeniem jest Galeria Gitar – to obecnie największa w Europie kolekcja instrumentów, licząca ponad 400 egzemplarzy, w tym gitary z autografami światowych gwiazd muzyki.

Możecie spacerować po dziedzińcu, gdzie czuć ducha historii Jagiellonów, a chwilę później podziwiać ewolucję instrumentów muzycznych w interaktywnym muzeum. Dla dzieci przygotowano dedykowaną strefę nauki i zabawy, która nawiązuje do klimatu zamku. Choć oficjalne otwarcie ("Koronacja Zamku") z wielkim jarmarkiem zaplanowano na 24 maja, majówkowi turyści mogą już podziwiać odrestaurowaną bryłę i spacerować po 13-hektarowych błoniach.

Ciekawostka : Podczas prac archeologicznych na zamku odkryto XV-wieczny bruk oraz kafle herbowe, które można oglądać na wystawie muzealnej

: Podczas prac archeologicznych na zamku odkryto XV-wieczny bruk oraz kafle herbowe, które można oglądać na wystawie muzealnej Praktyczne informacje : Dojazd z Ostrowca Świętokrzyskiego zajmuje zaledwie kilkanaście minut. Na miejscu dostępny jest parking oraz strefa gastronomiczna (food trucki, a wkrótce restauracja 'Strato Castle Food&Wine'). Czas zwiedzania: ok. 2-3 godziny.

Zagnańsk. Bartek w nowym wydaniu i relaks w tężni

Dębu Bartek nie trzeba nikomu przedstawiać – to ikona regionu. Ale jeśli byliście tu kilka lat temu, w 2026 roku możecie tego miejsca nie poznać. Świętokrzyskie atrakcje wokół legendarnego drzewa przeszły gruntowny lifting, zamieniając krótki przystanek w plan na całe popołudnie.

Największą nowością jest nowoczesny budynek usługowy tuż przy samym dębie. Nie jest to zwykły punkt z pamiątkami. W obiekcie znalazła się restauracja z zadaszonym tarasem, z którego roztacza się widok na 700-letniego olbrzyma, oraz... tężnia solankowa. Ponadto wzdłuż alei postawiono posągi królów Polski.

Oprócz obowiązkowego zdjęcia z Bartkiem (którego obecnie wspiera aż 15 podpór zabezpieczających), warto przejść się na drugą stronę ulicy. Znajduje się tam długa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z tablicami multimedialnymi, na których możecie posłuchać głosów ptaków czy poznać historię regionu. Dzieci oszaleją na punkcie ogromnego placu zabaw z trampolinami i konstrukcjami do wspinaczki.

Ciekawostka : Bartek ma swojego "potomka" – dąb Bartuś, rosnący nieopodal, ma już ponad 40 lat i jest nadzieją na przetrwanie genów tego unikalnego drzewa

: Bartek ma swojego "potomka" – dąb Bartuś, rosnący nieopodal, ma już ponad 40 lat i jest nadzieją na przetrwanie genów tego unikalnego drzewa Praktyczne informacje : Bezpośrednio przy atrakcjach znajduje się duży, bezpłatny parking. Z Kielc dojedziecie tu w 15 minut, a z Krakowa w ok. 1,5 godziny

Waśniów. Plaża i molo w sercu Gór Świętokrzyskich

Jeśli szukacie miejsca na aktywny wypoczynek bez biletów wstępu i kolejek, Waśniów to Wasz cel na majówkę 2026. Tutejsze błonia przeszły wartą ponad 7 milionów złotych rewitalizację, zamieniając zwykły teren zielony w rekreacyjne centrum regionu

To kompletne zaskoczenie dla turystów. W Waśniowie powstała piaszczysta plaża z molo nad odmulonym i zarybionym zbiornikiem wodnym o powierzchni 4,5 hektara. Całość otacza nowo posadzonych 2 tysiące drzew i krzewów.

Można tu spędzić cały dzień: od treningu na siłowni plenerowej, przez relaks na hamaku w specjalnej strefie wypoczynku, aż po rodzinne grillowanie w przygotowanych do tego altanach. Dla rowerzystów przygotowano stacje naprawy, a dla "zawsze podłączonych" – punkty ładowania USB przy alejkach. Najmłodsi mają do dyspozycji certyfikowany, nowoczesny plac zabaw z urządzeniami sprowadzanymi z zagranicy.

Ciekawostka : Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa system 20 kamer oraz nowoczesne oświetlenie (80 lamp), co sprawia, że błonia są przyjazne również po zmroku

: Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa system 20 kamer oraz nowoczesne oświetlenie (80 lamp), co sprawia, że błonia są przyjazne również po zmroku Praktyczne informacje : Atrakcja znajduje się przy ul. Kolejowej/Zielonej w Waśniowie. Parkingi są bezpłatne.

Dlaczego warto pojechać do Świętokrzyskiego na majówkę 2026?

Święty spokój: Choć atrakcje są nowoczesne, region wciąż pozostaje wolny od masowej turystyki, jaka zalewa Bałtyk czy Tatry. Ceny przyjazne dla portfela: Koszty gastronomii i biletów wstępu są tu znacząco niższe niż w dużych ośrodkach turystycznych. Natura na wyciągnięcie ręki: Możecie połączyć zwiedzanie multimedialnego zamku z spacerem po starym lesie w Zagnańsku. Infrastruktura 2.0: Większość opisanych miejsc to inwestycje oddane do użytku w 2025 i 2026 roku – wszystko jest czyste, nowe i przemyślane.

Świętokrzyskie w 2026 roku udowadnia, że potrafi zaskoczyć. Zamiast stać w kolejce po gofra nad morzem, wybierzcie spacer po królewskim szlaku lub koncert gitarowy w cieniu zamkowych murów. Odkrywanie takich miejsc to prawdziwa frajda!