Nawet 50 000 zł do odzyskania z dawnego kredytu gotówkowego? Wyjaśniamy, na czym to polega

Szokująca kwota, która działa na wyobraźnię

Wyobraź sobie, że na koncie pojawia się kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla wielu osób z województwa świętokrzyskiego to nie scenariusz filmowy, a rzeczywistość. W ostatnich kilkunastu miesiącach coraz częściej mówi się o tym, że banki zwracają klientom prowizje, odsetki i ubezpieczenia od kredytów gotówkowych, które zostały zaciągnięte nawet kilka lat temu. Kwoty? Bywało już 30 000 zł, 45 000 zł, a nawet ponad 50 000 zł.

Nie chodzi tu jednak o żadną promocję ani nadzwyczajną łaskawość banków. Chodzi o prawo, konkretnie o Sankcję Kredytu Darmowego (SKD), która wynika z ustawy o kredycie konsumenckim. Jeśli w umowie kredytowej znalazły się pewne nieścisłości, bank może stracić prawo do wszystkich kosztów, a kredytobiorca odzyskać to, co już zapłacił.

Mimo że przepisy obowiązują od lat, wiele osób w Kielcach, Skarżysku-Kamiennej czy Starachowicach wciąż nie wie, że ich stara umowa może być warta dziesiątki tysięcy złotych. Często wystarczy jedno popołudnie z teczką dokumentów, by odkryć finansową niespodziankę.

Skąd biorą się te pieniądze? Mechanizm SKD krok po kroku

Sankcja Kredytu Darmowego to narzędzie, które w założeniu ustawodawcy miało chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i niedopełnieniem obowiązków informacyjnych przez banki.

W praktyce działa tak: bank udziela kredytu gotówkowego na podstawie umowy, która musi spełniać szereg wymogów m.in. jasno określać całkowitą kwotę kredytu, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO), wszystkie koszty pozaodsetkowe oraz sposób ich naliczania.

Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub są one wyliczone błędnie (np. RRSO różni się od rzeczywistej wartości o więcej niż dozwolony margines), umowa jest wadliwa. W takiej sytuacji bank traci prawo do wszystkich kosztów kredytu, odsetek, prowizji, ubezpieczeń, opłat za przygotowanie umowy itp.

Dla kredytobiorcy oznacza to jedno: to, co zapłacił ponad pożyczony kapitał, powinno wrócić na jego konto. W przypadku kredytów aktywnych, kolejne raty są pozbawione kosztów (kredytobiorca spłaca wyłącznie kapitał). W przypadku kredytów już spłaconych, bank ma obowiązek zwrócić wszystkie pobrane koszty.

Jak pokazuje grafika „Raty kredytu przed i po Sankcji Kredytu Darmowego”, różnica bywa drastyczna: rata 1500 zł (z odsetkami i prowizją) może spaść do 750 zł (tylko kapitał). To pokazuje, jak dużą część miesięcznego obciążenia stanowią właśnie koszty, a nie sama pożyczona kwota.

i Autor: LEXTIO/ Materiały prasowe

Warunki: kto ma realną szansę na tak duży zwrot?

97% umów kredytów gotówkowych/konsolidacyjnych zawartych miedzy 2012-2023 r. kwalifikuje się do SKD - czyli uzyskania zwrotu wszystkich poniesionych kosztów w związku ze spłatą kredytu. Minimalne trzy podstawowe warunki jakie musi spełnić umowa kredytowa to Umowa została podpisana po 18 grudnia 2011 roku – wcześniejsze kredyty podlegają innym regulacjom.

Kredyt był kredytem konsumenckim – czyli zaciągniętym na cele prywatne (nie na działalność gospodarczą, nie na inwestycje).

Całkowita kwota kredytu nie przekraczała 255 550 zł (lub równowartości w walucie obcej).

To jednak tylko warunki wejścia. Kluczowe jest to, czy w umowie znajdują się konkretne błędy. Do najczęściej spotykanych należą:

nieprawidłowe wyliczenie RRSO (np. pominięcie niektórych kosztów),

naliczanie odsetek od kredytowanej prowizji (co jest niedozwolone),

brak jasnej informacji o skutkach wypowiedzenia umowy przez bank,

nieczytelne lub ukryte koszty pozaodsetkowe.

Im wyższa była kwota kredytu i im dłuższy okres spłaty, tym większa potencjalna kwota zwrotu. Kredyt na 80 000 zł na 8 lat? W przypadku błędu zwrot może sięgnąć 30–50 tys. zł. Dlatego szczególnie osoby, które brały kredyty na większe wydatki (remont, samochód, wesele), mogą spodziewać się znaczących kwot.

Dlaczego warto to sprawdzić?

Wiele osób rezygnuje z weryfikacji, bo uważa, że „skoro spłaciło kredyt bez problemów, to na pewno wszystko było w porządku”. To błąd. Błędy w umowach nie mają nic wspólnego z terminowością spłat kredytu. Wynikają bezpośrednio ze wzorców umów kredytowych jakie banki stosowały w latach 2012-2023. Praktycznie wszystkie umowy z tych lat, zawierają błędy, które uprawniają kredytobiorców, do odzyskania wszystkich odsetek i prowizji pobranych przez bank. Warto dodać że klienci którzy mieli kredyty w kilku bankach, mogą zastosować wspomniane przepisy do wszystkich umów kredytowych.

Bez względu na fakt czy są w trakcie spłaty, czy zostały już spłacone kilka lat temu. W przypadku otwartych kredytów, oprócz zwrotu zapłaconych już odsetek, bank obniża również ratę średnio o połowę, na pozostały okres spłaty kredytu.

23 kwietnia 2026 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne rozstrzygnięcie w sprawie C-744/24, dotyczące zasad naliczania odsetek w umowach kredytu konsumenckiego.

Trybunał jednoznacznie wskazał, że bank nie ma prawa stosować umownej stopy oprocentowania do kwot, które nie zostały faktycznie wypłacone konsumentowi, a służą pokryciu kosztów kredytu, takich jak składki ubezpieczeniowe czy inne opłaty dodatkowe. Tego rodzaju praktyka została uznana za sprzeczną z dyrektywą 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie umów o kredyt konsumencki.

