5. urodziny ARS OLD CAR i otwarcie wystawy „Star w Dakarze”

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się od rozmów i dużej dawki motoryzacyjnych emocji. Do Wolicy przyjechały samochody Star z Legenda STARa, które od pierwszych chwil zrobiły ogromne wrażenie na gościach swoimi gabarytami, rykiem silników i dźwiękiem klaksonów.

Następnie uczestnicy obejrzeli krótki film podsumowujący pięć lat działalności ARSOLD CAR – nie tylko motoryzacyjnej, ale również turystycznej i społecznej. Wyróżnione zostały także osoby szczególnie zaangażowane we współpracę z muzeum, a później przyszedł czas na urodzinowy tort z Kawowy Zakątek, Cukiernia u Ramiączka. Pięknie udekorowany tort smakował tak dobrze, że niektórzy goście wracali po dokładkę. Kolejna część spotkania była już poświęcona historii Dakaru. Po projekcji filmu nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy „Star w Dakarze”. Zanim jednak goście ją zobaczyli, pani Krysia, która wykonuje dla ARS OLD CAR szydełkowane modele samochodów, odsłoniła przygotowaną niespodziankę – Stara 266 z numerem 630, wykonanego na wzór samochodu, którym Tomasz Sikora wystartował w Rajdzie Paryż–Dakar w 1988 roku. Tomasz Sikora osobiście otworzył wystawę i opowiedział zarówno o swoim udziale wDakarze, jak i o swoim ojcu - Zygmuncie Sikorze, utytułowanym zawodniku motocyklowym i znanym kieleckim fotografie. Był też czas na wspólne zdjęcia, rozmowy i autografy.

Goście chętnie fotografowali się przy Starach, Żukach oraz innych zabytkowych samochodach, które tego dnia odwiedziły ARS OLD CAR, a także przy pojazdach z muzealnej ekspozycji. Duże zainteresowanie wzbudziła również prezentacja Polarisa, do którego można było wsiąść. Kilka osób spróbowało swoich sił przy szachownicy, a kolekcja modeli samochodów pana Krzysztofa przyciągała uwagę i prowokowała dowielu pytań i rozmów. Sobotni wieczór zakończył klimatyczny koncert zespołu z Chęcin Malarze Dusz orazognisko z kiełbaskami. Muzyka towarzyszyła do późnych godzin wieczornych, a publiczność nie pozwoliła zespołowi zakończyć występu bez bisu.

W niedzielę ARS OLD CAR otworzył swoje drzwi dla wszystkich chętnych. Od południa przyjeżdżali kolejni goście z różnych części województwa świętokrzyskiego, ale również z innych regionów Polski. Oglądali filmy o działalności muzeum i Dakarze, zwiedzali nową wystawę, oglądali samochody i długo rozmawiali - nie tylko o motoryzacji.

ARS OLD CAR szczególne podziękowania kieruje do Tomasza Sikory za obecność oraz przekazanie wyjątkowej kolekcji rodzinnych i sportowych pamiątek – fotografii, dokumentów, dyplomów, pucharów i innych materiałów związanych z jego działalnością sportową oraz historią rodziny Sikorów. To właśnie dzięki tym pamiątkom mogła powstać nowa wystawa „Star w Dakarze”.