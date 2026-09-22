To nie koniec złotej jesieni. Wiemy kiedy w Świętokrzyskiem pojawi się potężne ocieplenie

Po chłodnych dniach do świętokrzyskiego wróci słońce i ciepło

Chłodna i deszczowa aura już niebawem ustąpi miejsca zupełnie innej cyrkulacji pogodowej. Do naszego regionu zacznie napływać strumień łagodnej, ciepłej masy powietrza. Efekty tej zmiany odczujemy najbardziej na przełomie września i października. Termometry w regionie świętokrzyskim mogą pokazać nawet ponad 20 stopni Celsjusza.

Co więcej, jesiennej aurze będzie towarzyszyć mnóstwo słońca. Zamiast szarych chmur i deszczowych dni, niebo nad regionem często będzie pogodne, dając idealną okazję na spacery po parkach, wyprawy w urokliwe zakątki czy łapanie jednych z ostatnich tak ciepłych promieni słonecznych w tym roku.

Do świętokrzyskiego wróci ciepła jesień. Nadzieja dla grzybiarzy

Do tej pory sezon na grzyby w świętokrzyskich lasach pozostawiał wiele do życzenia, a wielu grzybiarzy wracało z popularnych miejscówek z pustymi koszykami.

Obecne opady deszczu nawilżyły leśną ściółkę, a gdy dołączy do nich nadchodzące kilkudniowe ocieplenie ze słońcem, powstaną idealne warunki do wzrostu grzybów. Być może to właśnie przełom września i października okaże się przełomowym momentem tegorocznego sezonu i miłośnicy grzybobrania w końcu będą zadowoleni, a w lasach zaroi się od borowików, podgrzybków oraz maślaków. Doświadczeni grzybiarze zgodnie podkreślają, że połączenie opadów deszczu z następującym po nich kilkudniowym skokiem temperatury do około 20 stopni to klasyczny przepis na jesienny wysyp.

Jesień 2026 w Świętokrzyskiem. Jaki będzie październik?

Pierwsza dekada miesiąca (1–10 października): Najcieplejszy okres miesiąca. W ciągu dnia temperatury będą wahać się w granicach 15°C – 17°C (w bardziej nasłonecznionych miejscach, np. w okolicach Sandomierza czy Buska-Zdroju, termometry mogą przejściowo wskazywać do 18°C). Noce zapowiadają się chłodne (ok. 3°C – 5°C), musimy również liczyć się z lokalnymi przymrozkami. Dominować będą rozpogodzenia i umiarkowane zachmurzenie.

Druga dekada miesiąca (11–20 października): Nastąpi stopniowe, łagodne ochłodzenie. Średnie wartości w dzień wyniosą 12°C – 14°C. Częściej pojawiać się będą lokalne poranne mgły oraz przelotne opady deszczu.

Końcówka października (od 21 października): Słoneczne dni ustąpią miejsca bardziej stonowanej, późnojesiennej aurze. Dni przyniosą temperatury rzędu 8°C – 10°C, natomiast w nocy i nad ranem spodziewane są spadki poniżej 3°C, miejscami z przymrozkami.

Gdzie jesienią w regionie świętokrzyskim pada najwięcej deszczu?

Absolutnym rekordzistą pod względem ilości opadów — nie tylko jesienią, ale i w skali całego roku — jest Pasmo Łysogór w Górach Świętokrzyskich. Miejscowości usytuowane bezpośrednio wokół Łysicy oraz Łysej Góry, takie jak Święta Katarzyna, Bodzentyn, Bieliny, Górno czy Nowa Słupia, doświadczają opadów zdecydowanie częściej i intensywniej niż reszta regionu. O ile na nizinnych obszarach województwa roczna suma opadów wynosi około 550–600 mm, o tyle w wyższych partiach Łysogór wartości te sięgają od 750 do nawet 900 mm.

Za ten stan rzeczy odpowiada przede wszystkim zjawisko opadu orograficznego. Jesienią nad Polskę docierają wilgotne masy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego i Morza Północnego. Przemierzając stosunkowo płaskie tereny centralnej Polski, chmury natrafiają w regionie świętokrzyskim na gwałtowną przeszkodę topograficzną w postaci pasma górskiego. Powietrze zostaje zmuszone do gwałtownego wznoszenia się, gdzie na większej wysokości schładza się, a zawarta w nim para wodna ulega kondensacji. W efekcie nad wyższymi partiami terenu dochodzi do obfitego uwolnienia deszczu.

Jesień w Świętokrzyskiem. Zdjęcia