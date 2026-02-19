5. urodziny Basenów Tropikalnych w Kielcach! Wielka impreza z Radiem Eska i klimatem fantasy

Magiczna noc w świecie fantazji

Z okazji jubileuszu, Baseny Tropikalne przygotowały coś absolutnie wyjątkowego. Scenografia imprezy zostanie zainspirowana najpopularniejszą bajką ostatnich miesięcy, tworząc w obiekcie niesamowity, magiczny klimat. Jeśli szukacie pomysłu na niezapomniany wieczór w Kielcach, ta impreza jest punktem obowiązkowym.

Program 5-lecia Basenów Tropikalnych: 4 godziny totalnej zabawy

Organizatorzy zaplanowali aż cztery godziny intensywnego programu:

Występy artystyczne w klimatach Huntrix : widowiskowe pokazy, które idealnie wpisują się w bajkowy motyw przewodni.

: widowiskowe pokazy, które idealnie wpisują się w bajkowy motyw przewodni. Tort urodzinowy : słodka niespodzianka przygotowana dla wszystkich gości obecnych na wydarzeniu.

: słodka niespodzianka przygotowana dla wszystkich gości obecnych na wydarzeniu. Mnóstwo konkursów z nagrodami : szansa na zdobycie unikalnych upominków i voucherów.

: szansa na zdobycie unikalnych upominków i voucherów. Najlepsze hity i taneczne szaleństwo pod palmami: o muzyczną energię i hity zadbają profesjonaliści, zapewniając niezapomniane wrażenia.

Ekipa Radia Eska rozkręca imprezę!

Jedną z najgorętszych imprez roku w regionie wspiera Radio Eska. Ekipa najpopularniejszej stacji radiowej w Polsce zadba o to, by energia nie opadła ani na moment. Możecie spodziewać się niespodzianek i niepowtarzalnego klimatu w samym środku Tropików.

Dlaczego warto wybrać się na urodziny Basenów Tropikalnych?

Baseny Tropikalne w Kielcach od lat są jedną z największych atrakcji turystycznych w regionie. Urodzinowa noc to idealna okazja, by połączyć wodny relaks wśród żywych palm z huczną zabawą i magią świata fantazji.

Szczegóły wydarzenia:

Data: 27 lutego (piątek).Miejsce: Baseny Tropikalne Binkowski Resort, Kielce.Okazja: 5. urodziny obiektu.Atrakcje specjalne: scenografia fantasy, obecność Radia Eska, występy Huntrix.