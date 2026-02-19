Darmowy posiłek na Czarnowie – rusza druga edycja akcji pomocowej w Kielcach

Ciepły posiłek dla każdego – bez względu na dochód

Akcja zrodziła się z potrzeby serca w odpowiedzi na niskie temperatury panujące zimą. Jak podkreśla Emilia Koneczna, starszy pracownik socjalny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, celem wydarzenia jest dotarcie do każdego mieszkańca, niezależnie od jego sytuacji materialnej czy wysokości dochodów.

Podczas pierwszej edycji, która odbyła się pod koniec stycznia, z pomocy skorzystało ponad 100 osób. Sukces ten pokazał, jak bardzo potrzebne są tego typu działania w tej części Kielc.

Co znajdzie się w menu?

Organizatorzy zadbali o to, by posiłek był pożywny i urozmaicony. W najbliższy piątek na mieszkańców czekać będą:

Gorąca zupa serwowana przez Centrum Integracji Społecznej.

Świeże kanapki przygotowane przez pracowników socjalnych rejonu „Za Torami” w kuchni społecznej Kieleckiego Banku Żywności.

Kurczaki zapewnione przez Kielecki Bank Żywności.

Świeży chleb dostarczony przez pana Patryka Celara.

Słodki poczęstunek od Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj”.

Współpraca, która zmienia osiedle

W organizację wydarzenia angażuje się szeroka koalicja podmiotów, które na co dzień pracują na rzecz lokalnej społeczności. Ważnym ogniwem tych działań jest Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj”. Jakub Grzegorzewski, przedstawiciel klubu, podkreśla pełne zaangażowanie organizacji:

Działamy prężnie, jesteśmy członkiem tej koalicji, także włączamy się w każdą dziedzinę tego pomagania.

Integracja to nie tylko jedzenie – rajdy piesze i festyny

Projekt „Posiłek na Czarnowie” to tylko jeden z elementów szerokiej współpracy w ramach Koalicji na rzecz Mieszkańców Osiedla Czarnów, która działa od maja 2023 roku. Inicjatywa obejmuje również:

Rajdy piesze : Kolejna, piąta już edycja rajdu szlakami wokół Kielc (trasa 8-10 km) planowana jest na koniec lutego.

: Kolejna, piąta już edycja rajdu szlakami wokół Kielc (trasa 8-10 km) planowana jest na koniec lutego. Wsparcie dla zwierząt : Podczas akcji „Choinka na Czarnowie” zbierane są produkty dla bezdomnych zwierząt z okolicznych schronisk.

: Podczas akcji „Choinka na Czarnowie” zbierane są produkty dla bezdomnych zwierząt z okolicznych schronisk. Akcje kulturalne: Festyny oraz konkursy plastyczne i fotograficzne dla dzieci, seniorów i całych rodzin.

Gdzie i kiedy szukać pomocy?

Wydarzenie odbędzie się na skwerze przy ulicy Piekoszowskiej 32B w Kielcach, obok sklepu społecznego Fundacji Dogadanka.

Data: 20 lutego (najbliższy piątek)Godzina: 12:00