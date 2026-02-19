Gamer’s Siege powraca do Chęcin! Wielkie święto graczy już 28 lutego

Impreza odbędzie się 28 lutego w hali „Pod Basztami” (Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach przy ul. Armii Krajowej). Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych w godzinach 11:00 – 18:00.

Turnieje, nowości i klasyki

Gamer’s Siege to nie tylko komputery. Program wydarzenia został ułożony tak, aby połączyć świat profesjonalnego e-sportu z rodzinną rozrywką.

– To taki dzień przeznaczony grom komputerowym, ale nie tylko. Będą turnieje w Counter-Strike, Fortnite czy EA FC, czyli starą popularną FIFĘ. Przygotowaliśmy też planszówki dla rodzin z dziećmi oraz premierowo nową karciankę Riftbound – zapowiada Rafał Szczepanek, prowadzący wydarzenie.

Zapisy bez presji – prosto z marszu

W przeciwieństwie do wielu dużych turniejów, Gamer’s Siege stawia na otwartość i spontaniczność. Nie trzeba rejestrować się z wyprzedzeniem.

– Zapisy odbywają się na miejscu. Nie prowadzimy ich wcześniej online, bo chcemy ugościć jak największą liczbę osób i nie wywierać żadnej presji. To jest sobota, dzień luźny. Turnieje kwalifikacyjne trwają od 11:30 do 16:00, więc można przyjść w dowolnym momencie, wpisać się na kartkę i wziąć udział – wyjaśnia Szczepanek.

Wydarzenie jest otwarte dla każdego, bez względu na wiek. Na najlepszych graczy w każdej dyscyplinie czekają finały na dużej scenie oraz atrakcyjne nagrody: sprzęt gamingowy, akcesoria elektroniczne i gadżety.

Odrodzenie gamingu w regionie?

Dla organizatorów i pasjonatów impreza w Chęcinach to ważny sygnał dla całego regionu. Po sukcesach takich imprez jak Sabat Fiction-Fest czy GameON, które wyhamowała pandemia, lokalna scena gamingowa powoli wraca do życia.

– Pojawiają się zalążki i przesłanki powrotu tej gamingowej fali. Mam szczerą nadzieję, że ona nie jest za nami– podsumowuje Rafał Szczepanek.

Wydarzeniu patronuje Radio Eska.