Dymarki Świętokrzyskie 2026. Pokazy Archeologiczne: „Ludzie Ognia i Żelaza”

Jednym z punktów wydarzenia tradycyjnie będzie festyn archeologiczny pod hasłem „Ludzie Ognia i Żelaza”. Publiczność dostanie niepowtarzalną okazję do cofnięcia się w czasie i zobaczenia na własne oczy dawnych metod wytopu żelaza w piecach dymarskich (tzw. dymarkach), którymi zasłynął nasz region ponad dwa tysiące lat temu.

Muzyczne Gwiazdy na Dymarkach Świętokrzyskich 2026

58. edycja Dymarek Świętokrzyskich to również mnóstwo emocji muzycznych dla fanów różnorodnych brzmień. Na scenie wystąpią znani artyści oraz zespoły reprezentujące szeroki wachlarz gatunków – od rocka, przez hip-hop i pop, aż po muzykę taneczną:

Sobota, 15 sierpnia. Gitarowa energia i ikoniczne głosy

Pierwszy dzień festiwalowego maratonu upłynie pod znakiem nostalgicznych powrotów i klasycznego polskiego rocka.

Rod Sacred – formacja, która na samym początku wieczoru wprowadzi publiczność w mocniejszy, wyrazisty klimat.

Tacy Sami – zespół gwarantujący świetną dawkę polskiego grania, który przygotuje widownię na kolejne muzyczne emocje.

Róże Europy – autorzy kultowego utworu „Jedwab”. Ich występ będzie międzypokoleniową ucztą dla fanów klasyki polskiej sceny muzycznej.

Agnieszka Chylińska – bezsprzeczna gwiazda i kulminacja sobotniego wieczoru. Wokalistka znana z nieziemskiego głosu i bezkompromisowej energii zaprezentuje zarówno najnowsze utwory, jak i ponadczasowe hity.

Niedziela, 16 sierpnia. Od mocnego rapu po muzykę taneczną

Drugi dzień wydarzenia przyniesie całkowitą zmianę nastroju i koktajl gatunkowy nastawiony na nowoczesne brzmienia oraz sprawdzony repertuar imprezowy.

Hit Boyz – formacja, która otworzy niedzielne występy, dbając o wysoki poziom endorfin u zbierającej się publiczności.

Bajorson oraz Wac Toja – propozycja dla miłośników rapu i mocnych, miejskich bitów, dająca solidną dawkę basu oraz scenicznego flow.

Long & Junior – duet znany z niesłabnącej popularności w klubach w całej Polsce, który rozgrzeje parkiet swoimi największymi przebojami.

Zenon Martyniuk – niekwestionowany król muzyki tanecznej i wielki finał Dymarek. Zwieńczeniem całego weekendu będzie wspólne odśpiewanie hitu „Przez twe oczy zielone”.

XI Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej

W ramach Dymarek Świętokrzyskich odbędzie się XI Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej. To doskonała okazja do skosztowania lokalnych przysmaków, obejrzenia rękodzieła artystycznego zaprezentowanego przez twórców ludowych oraz posłuchania tradycyjnej muzyki i śpiewu regionu świętokrzyskiego.

Historia Dymarek Świętokrzyskich

Dymarki Świętokrzyskie to impreza plenerowa organizowana od 1967 roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry, stanowiąca najstarszą i najważniejszą wizytówkę kulturową regionu. Wydarzenie to w unikalny sposób łączy widowiskową rekonstrukcję starożytnego wytopu żelaza sprzed dwóch tysięcy lat z prezentacją współczesnego dorobku gospodarczego, tradycyjnego rzemiosła oraz bogatego folkloru. Od ponad pół wieku Dymarki skutecznie promują świętokrzyskie dziedzictwo w kraju i za granicą, przyciągając w serce Gór Świętokrzyskich nieprzebrane rzesze turystów i pasjonatów historii.

Dymarki Świętokrzyskie 2025. Zdjęcia