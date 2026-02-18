80% wizyt u psychiatry to depresja. Dr Leksa o „wysypie” pacjentów w regionie

Depresja w liczbach
Zaburzenia depresyjne dotykają coraz większej liczby osób, stając się jednym z najpoważniejszych wyzwań współczesnej medycyny:
- W Polsce na depresję choruje około 1,5 miliona osób, co stanowi 4% społeczeństwa.
- W regionie świętokrzyskim statystyki są zbliżone do ogólnopolskich – problem dotyczy około 5% mieszkańców.
- Zaburzenia depresyjne i lękowe stanowią aż 80% wszystkich porad udzielanych w gabinetach psychiatrów.
Smutek czy już choroba?
Dr Konrad Leksa, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach, podkreśla, że kluczowe jest rozróżnienie zwykłego smutku od stanu chorobowego.
- O depresji mówimy, gdy obniżony nastrój, brak zainteresowań i przewlekłe zmęczenie utrzymują się powyżej 14 dni. W takim przypadku fizjologia organizmu często nie pozwala na samodzielny powrót do zdrowia i niezbędna jest wizyta u specjalisty - wyjaśnia.
Gdzie szukać pomocy w Kielcach?
Dobra wiadomość jest taka, że dzięki reformie psychiatrii, dostęp do leczenia w Kielcach stał się znacznie łatwiejszy. Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje pomoc tego samego dnia, bez konieczności wielomiesięcznego oczekiwania w kolejkach.
Mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać się do dwóch Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych:
- ul. Piekoszowska
- ul. Kusocińskiego
Punkty te pracują w godzinach 8:00 – 18:00.
- Każda osoba zgłaszająca się po pomoc otrzymuje indywidualną ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną - mówi Konrad Leksa.
Nadzieja na wyleczenie
Choć psychiatrów wciąż brakuje, a lekarze przyjmują rekordową liczbę pacjentów, dr Leksa zauważa pozytywny trend.
- Polacy coraz częściej wiedzą, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Praca edukacyjna przynosi efekty – w ostatniej dekadzie (2014–2024) liczba samobójstw w Polsce spadła o 21% - wyjaśnia. - Leczenie jest bardzo skuteczne i gwarantuje 100-procentową wyleczalność” – podsumowuje dr Leksa, zachęcając do nieodkładania decyzji o wizycie.