Jeden numer, by załatwić wszystko. W Kielcach ruszyło Miejskie Centrum Kontaktu

Miejskie Centrum Kontaktu to odpowiedź na potrzeby kielczan, którzy oczekują szybkiej i rzetelnej informacji bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Sercem systemu jest jeden, wspólny numer telefonu: 41 36 76 600.

– To milowy krok w budowaniu nowoczesnych relacji na linii urząd–mieszkaniec. Chcemy, aby każda sprawa była ważna, a pomoc dostępna natychmiast. Skracamy drogę od pytania do odpowiedzi – podkreśla prezydentka Kielc, Agata Wojda.

Co załatwisz pod numerem 41 36 76 600?

Dzwoniąc do MCK, trafisz do profesjonalnego konsultanta, który pomoże Ci w szerokim zakresie spraw:

Rezerwacja wizyt: Umówisz termin m.in. w sprawie rejestracji pojazdu.

Procedury: Dowiesz się, jakie dokumenty przygotować i jakie są opłaty.

Zgłaszanie usterek: Poinformujesz o dziurze w jezdni czy niedziałającej latarni.

Wsparcie merytoryczne: Jeśli sprawa jest skomplikowana, zostaniesz połączony bezpośrednio z urzędnikiem danej sekcji.

Chatbot i wideo

Kielce nie ograniczają się tylko do telefonu. Dla osób preferujących kontakt cyfrowy przygotowano:

Chatbota 24/7: Inteligentny asystent na stronie urzędu odpowie na najczęstsze pytania o każdej porze dnia i nocy.

Wideorozmowy: Idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują bezpośredniego kontaktu wzrokowego lub są osobami z niepełnosprawnością słuchu.

Voicebota: Asystent głosowy, który wesprze mieszkańców po godzinach pracy urzędu.

Pierwsze sukcesy systemu

System już przeszedł chrzest bojowy. Tylko w pierwszym tygodniu konsultanci odebrali blisko tysiąc połączeń. Statystycznie to ponad 200 spraw dziennie! Najwięcej zapytań dotyczyło rejestracji samochodów, wywozu odpadów oraz podatków.

Powstanie Miejskiego Centrum Kontaktu przy ul. Strycharskiej kosztowało ponad 1,2 mln zł. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach platformy Smart City.