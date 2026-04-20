Województwo świętokrzyskie. Kraina najbardziej zaskakujących monumentów

Świętokrzyskie to region pełen magii, ale okazuje się, że nawet tutejsze pomniki nie mogą być zwyczajne. Obok zabytków techniki i historii, coraz częściej pojawiają się obiekty określane mianem „folkloru monumentalnego”. To nietypowe konstrukcje, które łączą lokalne tradycje z globalną popkulturą, wzbudzając u odwiedzających skrajne emocje – od szczerego zachwytu po wybuchy śmiechu. Poznajcie dziwne pomniki świętokrzyskie, które stały się nowymi symbolami regionu.

Kaloryfer w Stąporkowie. Największy grzejnik świata

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, co zobaczyć w Świętokrzyskiem, Stąporków musi znaleźć się na Twojej liście. To właśnie tutaj, naprzeciwko Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, stoi jedyny w swoim rodzaju pomnik kaloryfera. Monument liczy sobie dwa metry wysokości, a wraz z cokołem sięga niemal trzech metrów.

Skąd taki pomysł? Stąporków nie bez powodu nazywany jest „Miastem Grzejników”. Tutejsza Odlewnia Żeliwa w czasach PRL-u była niemal wyłącznym producentem tych urządzeń – to stąd pochodziło aż 96% kaloryferów zainstalowanych w polskich domach. Choć ten gigant nie grzeje, przypomina o przemysłowej potędze miasta, a w sąsiednim Ośrodku Kultury można nawet odwiedzić „Kawiarenkę pod Grzejnikiem”.

Superhero w świętokrzyskim. Batman i popkulturowe ikony

Choć nad Kielcami rzadko widać „Bat-sygnał”, popkultura mocno zakorzeniła się w regionie. Współczesny folklor monumentalny chętnie sięga po postacie znane z komiksów i filmów fantasy.

Batman (jego alter ego – Bruce Wayne) to fikcyjna postać superbohatera znanego z licznych serii komiksowych oraz z różnych adaptacji związanych z tą postacią. Jego popiersie dumnie stoi przed Urzędem Miasta w Suchedniowie. Wielu mieszkańców, czy przyjezdnych uśmiecha się "pod nosem" pytając - Jaki ma związek "człowiek-nietoperz" z miasteczkiem w Świętokrzyskiem?

Autorem - jak czytamy na opisie - jest Dawid Szlufik artysta pochodzący z Suchedniowa. Batmana wykonano z piaskowca i usadowiono na marmurowym cokole.

Giga-Pingwin w Dołach Biskupich. Gwiazda prosto z ekranu

Prawdziwym hitem jest jednak ogromna figura pingwina, która znajduje się w Dołach Biskupich. Ten barwny olbrzym ma prawie 7 metrów wysokości i waży imponujące 2 tony. Jego historia jest równie niezwykła, co wygląd – początkowo był to pingwin Cody Maverick reklamujący hollywoodzki film „Na Fali” (Surf's Up).

Pingwin został kupiony i odrestaurowany przez lokalnego artystę amatora, Jerzego Trojanowskiego, który tchnął w niego nowe życie. Dziś figura stoi przy drodze niedaleko szkoły podstawowej, wywołując u przejeżdżających „szok estetyczny” i zmuszając do natychmiastowego wyciągnięcia telefonu. To obowiązkowy punkt dla każdego fana nietypowej fotografii.

Autor: Agnieszka Jędrasik

Świętowit i królewski karp

To jednak nie koniec dziwnych odkryć. W miejscowości Boria można podziwiać postać Świętowita wykonaną z... metalowych bojlerów, listew starych żaluzji i sprężyn z wysłużonych tapczanów.

i Autor: Jakub Hałun/ CC BY-ND 1.0 W miejscowości Boria można podziwiać postać Świętowita wykonaną z... metalowych bojlerów, listew starych żaluzji i sprężyn

Z kolei w Rudzie Malenieckiej, znanej z tradycji rybackich, dumnie prezentuje się pomnik karpia królewskiego.

Region ten posiada również słynny pomnik sołtysa w Wąchocku, który upamiętnia liczne dowcipy o tym mieście.

i Autor: Agnieszka Jędrasik Aleja Humoru w Wąchocku

Dlaczego w Świętokrzyskiem powstają takie pomniki?

Badacze nazywają to zjawisko kulturą „glokalną” – połączeniem tego, co globalne (postacie z filmów, marketing doznań), z tym, co lokalne i swojskie. Te dziwne pomniki świętokrzyskie mają przede wszystkim przyciągać uwagę, promować region i wywoływać pozytywne emocje. W dobie internetu takie „wizualne niespodzianki” są bezcenne – stają się motywami memów i zachęcają turystów do zbaczania z głównych szlaków.

A Ty, który z tych nietypowych pomników odwiedzisz jako pierwszy? A może znasz inne, jeszcze dziwniejsze miejsca w regionie? Daj nam znać w komentarzu!

źródło: Marcin Laberschek, FOLKLOR MONUMENTALNY. O FIGURACH PRZESTRZENNYCH POLSKIEJ PROWINCJI, Ciekawe miejsca w Świętokrzyskiem — znasz je wszystkie? - Skomplikowane, Wikipedia.