Jubileuszowy rok w Muzeum Wsi Kieleckiej! 50 lat tradycji i liczne atrakcje dla odwiedzających

„Dziedzictwo, które trwa” – to hasło przewodnie tegorocznych obchodów, które podkreśla ciągłość działań muzeum. Jak podkreśla Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Katarzyna Korus, minione lata to czas intensywnej pracy, a jubileusz jest okazją do świętowania z publicznością.
Muzeum konsekwentnie stawia na edukację dzieci, oferując im przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb.
- Jednym z nowych elementów oferty jest Wiejskie Zoo – projekt, w ramach którego muzeum wzbogaciło swoją kolekcję zwierząt, by zapewnić najmłodszym kontakt z wiejskim życiem.
- Kolejną nowością jest labirynt edukacyjny, zlokalizowany na terenie parku etnograficznego, który połączy zabawę z edukacją, oferując odwiedzającym zagadki etnograficzne.
- W przypadku zagubienia się w labiryncie, opiekunowie mogą liczyć na pomoc w nawigacji, a po rozwiązaniu wszystkich pięciu zagadek dzieci otrzymają drobny upominek.
Jednym z najważniejszych punktów jubileuszowego programu jest uruchomienie Teatrzyku Objazdowego.
- Instytucja chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, dlatego zdecydowała się na stworzenie mobilnej formy prezentacji, która będzie odwiedzać szkoły, domy kultury oraz inne placówki.
- W repertuarze znajduje się bajka o myszce Michalince, która dzięki przygodom w spiżarni uczy dzieci o właściwościach warzyw, zasadach ich hodowli oraz przetwarzania na jesień.
- Premiera teatrzyku odbędzie się 27 maja 2026 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni.