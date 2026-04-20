Jubileuszowy rok w Muzeum Wsi Kieleckiej! 50 lat tradycji i liczne atrakcje dla odwiedzających

Marcin Łataś
2026-04-20 13:20

W 2026 roku Muzeum Wsi Kieleckiej obchodzi wyjątkowy jubileusz, 50-lecie istnienia. Z tej okazji instytucja przygotowała dla zwiedzających szereg wydarzeń i nowości, stawiając przede wszystkim na edukację, zabawę oraz ofertę dedykowaną rodzinom.

„Dziedzictwo, które trwa” – to hasło przewodnie tegorocznych obchodów, które podkreśla ciągłość działań muzeum. Jak podkreśla Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Katarzyna Korus, minione lata to czas intensywnej pracy, a jubileusz jest okazją do świętowania z publicznością.

Muzeum konsekwentnie stawia na edukację dzieci, oferując im przestrzeń dostosowaną do ich potrzeb.

  • Jednym z nowych elementów oferty jest Wiejskie Zoo – projekt, w ramach którego muzeum wzbogaciło swoją kolekcję zwierząt, by zapewnić najmłodszym kontakt z wiejskim życiem.
  • Kolejną nowością jest labirynt edukacyjny, zlokalizowany na terenie parku etnograficznego, który połączy zabawę z edukacją, oferując odwiedzającym zagadki etnograficzne.
  • W przypadku zagubienia się w labiryncie, opiekunowie mogą liczyć na pomoc w nawigacji, a po rozwiązaniu wszystkich pięciu zagadek dzieci otrzymają drobny upominek.

Jednym z najważniejszych punktów jubileuszowego programu jest uruchomienie Teatrzyku Objazdowego.

  • Instytucja chce wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, dlatego zdecydowała się na stworzenie mobilnej formy prezentacji, która będzie odwiedzać szkoły, domy kultury oraz inne placówki.
  • W repertuarze znajduje się bajka o myszce Michalince, która dzięki przygodom w spiżarni uczy dzieci o właściwościach warzyw, zasadach ich hodowli oraz przetwarzania na jesień.
  • Premiera teatrzyku odbędzie się 27 maja 2026 roku w Parku Etnograficznym w Tokarni.