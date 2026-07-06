Agresywne psy zagryzły alpaki, które pomagały niepełnosprawnym dzieciom

Alpaki mieszkały w Niemienicach od kilku lat. Ich rola w terapii dzieci z różnymi niepełnosprawnościami była bezdyskusyjna. Łagodne zwierzęta dawały dzieciom poczucie bezpieczeństwa i radość, których nie da się zastąpić niczym innym.
W nocy, z soboty na niedzielę, grupa czterech czworonogów wdarła się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego i zagryzła dwie alpaki.
Policja publikuje zdjęcia z monitoringu. Ruszyły poszukiwania
Właścicieli agresywnych czworonogów szukają już policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Śledczy zabezpieczyli kluczowy materiał dowodowy, który może natychmiast doprowadzić ich do celu.
– Mamy wyraźny obraz z monitoringu, który nagrał całe zdarzenie. Udostępniliśmy już zdjęcie w naszych mediach społecznościowych, żeby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać – informuje st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy opatowskiej policji.
Na ten moment sprawa jest prowadzona w kierunku wykroczenia dotyczącego niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt (brak uwięzi), za co grozi mandat do 1000 złotych. Niewykluczone jednak, że kwalifikacja czynu ulegnie zmianie w związku ze stratami materialnymi.
3000 złotych nagrody od starosty
W sprawę natychmiast zaangażowały się lokalne władze. Starosta opatowski, Tomasz Staniek, zdecydował o wyznaczeniu nagrody finansowej w wysokości 3 tysięcy złotych dla osoby, która pomoże w ustaleniu i wskazaniu właściciela czworonogów.
Wszystkie osoby, które rozpoznają psy lub mają wiedzę, do kogo mogą należeć, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Opatowie lub bezpośrednio z ośrodkiem w Niemienicach. Policja gwarantuje anonimowość.