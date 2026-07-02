Po piękniejszej stronie życia. Bella Vista otwiera sprzedaż VI etapu inwestycji

Miejsce, do którego chce się wracać

Bella Vista powstaje w wyjątkowym otoczeniu. Z jednej strony blisko stąd do centrum Kielc, z drugiej – na wyciągnięcie ręki znajdują się tereny zielone, wzgórze Telegraf i rezerwat Wietrznia. To miejsce, które pozwala złapać oddech po intensywnym dniu, a jednocześnie nie rezygnować z miejskich udogodnień.

W okolicy znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, przychodnie oraz punkty usługowe. To sprawia, że mieszkańcy mają wszystko, czego potrzebują, niemal pod ręką.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

VI etap – nowe możliwości

Rozpoczęcie sprzedaży VI etapu to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują zakup własnego mieszkania lub szukają atrakcyjnej inwestycji na przyszłość. W ofercie znalazły się przestronne i doskonale doświetlone mieszkania o zróżnicowanych metrażach, dzięki czemu każdy może znaleźć układ dopasowany do swoich potrzeb.

Duże okna, funkcjonalne rozkłady oraz balkony i tarasy sprawiają, że mieszkania oferują nie tylko wygodę, ale także przestrzeń do odpoczynku i codziennego życia.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Osiedle stworzone z myślą o mieszkańcach

Bella Vista to coś więcej niż kolejne osiedle mieszkaniowe. Projekt od początku rozwijany jest z myślą o komforcie mieszkańców i jakości wspólnie spędzanego czasu. Na terenie inwestycji zaplanowano strefy relaksu, miejsca sprzyjające spacerom i odpoczynkowi oraz przestrzenie, które tworzą przyjazną atmosferę dla rodzin, singli i seniorów.

Nowoczesna architektura harmonijnie wpisuje się w otoczenie, a estetyka części wspólnych sprawia, że osiedle zachowuje spójny i elegancki charakter.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Dla tych, którzy myślą o przyszłości

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji, dlatego coraz większe znaczenie ma nie tylko sam lokal, ale także jego otoczenie i potencjał na kolejne lata. Bella Vista od lat rozwija się konsekwentnie, tworząc miejsce, które cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród osób kupujących pierwsze mieszkanie, jak i inwestorów.

Start sprzedaży VI etapu to doskonały moment, aby zapoznać się z aktualną ofertą i wybrać mieszkanie najlepiej odpowiadające własnym potrzebom.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

Zamieszkaj po piękniejszej stronie życia

Jeśli marzysz o mieszkaniu w spokojnym, zielonym otoczeniu, a jednocześnie zależy Ci na dobrej komunikacji z centrum Kielc, warto bliżej przyjrzeć się inwestycji Bella Vista. Nowy etap sprzedaży to szansa na wybór spośród szerokiej oferty mieszkań, które łączą nowoczesny design, funkcjonalność i atrakcyjną lokalizację.

Szczegółowe informacje o VI etapie inwestycji oraz dostępnych mieszkaniach można znaleźć na stronie www.osiedlebellavista.pl.

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Materiał Sponsorowany