Akcja "Pączek dla Afryki". Kielce pomagają biednym dzieciom!

Tradycja jedzenia pączków ma przynieść szczęście, ale Fundacja Kapucyni i Misje przekonuje, że jeszcze więcej radości daje pomaganie. W ramach tegorocznej inicjatywy pod hasłem „Posiłek i szkoła dla dzieciaków”, misjonarze zbierają fundusze na podstawowe potrzeby swoich podopiecznych. Skala potrzeb jest ogromna, ale – co podkreślają organizatorzy – koszt pomocy jest zaskakująco niski. Fundacja ma pod swoją opieką 710 dzieci.

Dla przeciętnego Polaka 30 złotych to równowartość kilku pączków w cukierni. W Republice Środkowoafrykańskiej ta sama kwota wystarczy, by zapewnić jednemu dziecku ciepłe posiłki i naukę w szkole przez cały miesiąc. Obecnie misjonarze opiekują się grupą uczniów, dla których szkoła jest często jedyną szansą na wyrwanie się z kręgu ubóstwa.

Udział w akcji jest niezwykle prosty i nie wymaga wychodzenia z domu. Wystarczy odwiedzić stronę internetową pod tym linkiem i wpłacić darowiznę. Można to zrobić w dowolnym momencie – nie tylko w Tłusty Czwartek.