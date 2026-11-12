Głośne wybuchy przy ul. Bohaterów Warszawy

Mieszkańcy kieleckiego osiedla KSM usłyszeli niepokojące odgłosy w czwartek, 12 listopada, tuż po godzinie 16:00. Na miejscu natychmiast pojawiły się specjalne jednostki policji. Mieszkańcy i przechodnie słyszeli wyraźne wybuchy, co wywołało falę domysłów i niepokoju w okolicy.

Jak się okazuje, odgłosy nie były efektem użycia broni palnej. Kontrterroryści użyli specjalistycznego sprzętu obezwładniającego.

Funkcjonariusze pododdziału kontrterrorystycznego posługiwali się granatami błyskowo-hukowymi i te odgłosy mogli słyszeć mieszkańcy i osoby będące w pobliżu – wyjaśniał kom. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Strzały w Kielcach? Policja stanowczo dementuje plotki

W mediach społecznościowych i lokalnych przekazach szybko pojawiły się spekulacje o rzekomej strzelaninie na osiedlu. Przedstawiciele świętokrzyskiej policji stanowczo jednak ukrócili te doniesienia.

Na chwilę obecną mogę tylko powiedzieć, że w wyniku działań został zatrzymany mężczyzna, który mieszkał w jednym z mieszkań na osiedlu KSM. Nie doszło do żadnej strzelaniny. Zostały wykorzystane środki, którymi dysponują policjanci kontrterroryści. Są to standardowe działania, w wyniku których zatrzymano mężczyznę – poinformował kom. Damian Janus.

Dynamiczne zatrzymanie na parkingu

Akcja miała bardzo gwałtowny przebieg. Mężczyzna został zaskoczony przez mundurowych poza budynkiem i zatrzymany bezpośrednio na jednym z osiedlowych parkingów.

Po akcji zatrzymany kielczanin trafił do policyjnego aresztu. Został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe.

Mundurowi na razie nie ujawniają szczegółów i powodów zatrzymania. Więcej oficjalnych informacji dotyczących tła akcji Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ma przekazać w piątek, 13 listopada.