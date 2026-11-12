Nabożeństwo w Ostrowcu Świętokrzyskim w intencji ofiar zamachu w Krakowie

Dramatyczne sceny, które rozegrały się 7 listopada, poruszyły opinię publiczną w całym kraju. Zarówno atak na Rynku Głównym w Krakowie skutkujący śmiercią sześciu osób, jak i odnalezienie trzech ciał w domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim pogrążyły w rozpaczy wielu bliskich. Mieszkańcy drugiego z tych miast zbiorą się w sobotę, 14 listopada, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym.

Według doniesień portalu ostrowiecka.pl, wyjątkowa modlitwa za zmarłych w wyniku tej tragedii rozpocznie się o godzinie 15:00 w murach kolegiaty św. Michała Archanioła.

Na czele zgromadzenia stanie biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, a wierni wezmą udział w liturgii słowa i odmówią Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Spotkanie w świątyni pozwoli na wspólną zadumę i modlitwę w intencji ofiar, a także będzie wyrazem wsparcia dla rodzin zmagających się z bolesnymi konsekwencjami tych zdarzeń.

Krwawy zamach w Krakowie i makabryczne odkrycie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dramat rozegrał się w sobotę, 7 listopada, w okolicach godziny 15:00. Z policyjnych ustaleń wynika, że 24-latek wjechał autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do znajdujących się tam przypadkowych ludzi.

Atak zakończył się śmiercią sześciu osób oraz zranieniem kilkunastu kolejnych. Interweniujący funkcjonariusze postrzelili i ujęli agresora, który po dwóch dniach zmarł w placówce medycznej.

Również w dniu ataku funkcjonariusze ze świętokrzyskiej policji wkroczyli do domu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na miejscu natrafili na zwłoki trojga członków jego rodziny, 53-letniego ojca, 52-letniej matki i 21-letniej siostry.

Wstępne wyniki badań sądowo-lekarskich wskazują, że odnalezione osoby posiadały obrażenia charakterystyczne dla ran postrzałowych. Prowadzący sprawę funkcjonariusze badają teraz dokładny przebieg tej zbrodni i jej powiązania z krakowskim atakiem.

Kulisy dramatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

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Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wstrząśnięci rodzinną tragedią sprawcy

Lokalna społeczność Ostrowca Świętokrzyskiego wyjątkowo mocno odczuła skutki tych wydarzeń. Miasto było bowiem miejscem zamieszkania napastnika oraz odkrycia zwłok trzech osób w jego rodzinnym domu.

Lokalni księża z parafii św. Jana Pawła II już 8 listopada odnieśli się do krakowskiego ataku i dramatu w Ostrowcu podczas ogłoszeń duszpasterskich. Zapewnili wówczas wiernych o otoczeniu modlitwą wszystkich zamordowanych, poszkodowanych oraz ich bliskich.

Zaplanowane na sobotę spotkanie modlitewne w kolegiacie św. Michała Archanioła stworzy następną przestrzeń do zbiorowego uczczenia pamięci zmarłych.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz poprowadzi modlitwę w kolegiacie w Ostrowcu Świętokrzyskim

Uroczystości w ostrowieckiej kolegiacie św. Michała Archanioła przy ul. Okólnej 19 wystartują 14 listopada punktualnie o godzinie 15:00.

Za przebieg liturgii słowa i Koronki do Bożego Miłosierdzia będzie odpowiadał biskup Krzysztof Nitkiewicz, a wierni pomodlą się za zmarłych i o potrzebne wsparcie dla ich rodzin.