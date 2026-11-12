Cztery telefony w samochodzie zabójcy z Krakowa. Śledczy trafili na ważny trop

Choć 24-letni Michał Oksiński zmarł 9 listopada w krakowskim szpitalu, śledztwo w sprawie zamachu na Rynku Głównym nie zostało zakończone.

Prokuratorzy próbują ustalić, co skłoniło młodego mężczyznę do dokonania zbrodni, w której zginęło sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało rannych.

Jednym z najważniejszych elementów postępowania jest analiza urządzeń elektronicznych należących do sprawcy.

W samochodzie, którym zamachowiec przyjechał do Krakowa, policjanci odnaleźli cztery telefony komórkowe. Wszystkie zostały zabezpieczone i przekazane specjalistom z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

To właśnie zapisane w nich dane mogą pomóc śledczym odtworzyć ostatnie działania 24-latka, ustalić jego kontakty oraz sprawdzić, czy ktoś wiedział o planowanym ataku.

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Tajemnica iPhone'a zamachowca. Prokuratura może zwrócić się o pomoc do USA

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, jednym z zabezpieczonych urządzeń jest iPhone.

To właśnie ten telefon może sprawić śledczym najwięcej trudności. Ze względu na zastosowane zabezpieczenia uzyskanie dostępu do przechowywanych danych nie musi być proste.

Prokuratura nie wyklucza, że konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do amerykańskiego producenta urządzenia.

– Możliwe, że w tym przypadku będziemy potrzebowali pomocy firmy Apple, co będzie się wiązało z koniecznością skierowania wniosku o pomoc prawną do strony amerykańskiej – przekazał „Rzeczpospolitej” prokurator Eryk Stasielak, naczelnik krakowskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Wcześniej śledczym udało się już uzyskać dostęp do komputera należącego do Oksińskiego. Teraz próbują ustalić, jakie informacje kryją cztery zabezpieczone telefony.

Czy zamachowiec z Krakowa miał wspólników? Śledczy sprawdzają kontakty 24-latka

To jedno z najważniejszych pytań, na które prokuratura próbuje znaleźć odpowiedź. Śledczy badają, czy Michał Oksiński był tzw. samotnym wilkiem, czy też pozostawał w kontakcie z osobami lub grupami, które mogły wpływać na jego decyzje.

Pod lupą znalazły się połączenia telefoniczne, wiadomości oraz aktywność internetowa 24-latka.

Wstępne informacje wskazują, że zamachowiec korzystał z komunikatora Telegram. Funkcjonariusze sprawdzają więc również ten wątek.

Analiza urządzeń może pomóc ustalić, czy sprawca należał do radykalnych środowisk, otrzymywał instrukcje albo był przez kogokolwiek zachęcany do dokonania zbrodni.

Na obecnym etapie nie potwierdzono jednak, by miał wspólników lub działał na czyjeś polecenie.

Po co zamachowcowi były aż cztery telefony? Ekspert wskazuje możliwe scenariusze

Zagadkową liczbę urządzeń analizuje również Andrzej Mroczek, były funkcjonariusz operacyjny Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, obecnie ekspert do spraw przestępczości i terroryzmu Uniwersytetu Civitas.

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazuje, że każdy z telefonów mógł pełnić inną funkcję. Według eksperta jedno z urządzeń mogło służyć do rejestrowania przebiegu zamachu i przesyłania nagrań do internetu lub chmury.

Inne mogło być wykorzystywane do nawigacji podczas podróży z Ostrowca Świętokrzyskiego do Krakowa.

Mroczek zwraca również uwagę, że sprawca mógł korzystać z aplikacji ostrzegających przed kontrolami drogowymi.

To jednak jedynie hipotezy eksperta, a nie potwierdzone ustalenia śledczych.

Czy 24-latek planował ucieczkę po masakrze? Kolejne pytania bez odpowiedzi

Zdaniem Andrzeja Mroczka ważne będzie także ustalenie, czy wszystkie telefony należały do zamachowca od dłuższego czasu, czy zostały kupione niedługo przed atakiem.

Istotna może okazać się również analiza kart SIM. Śledczy będą mogli sprawdzić, na kogo zostały zarejestrowane i czy sprawca korzystał z numerów pochodzących z zagranicy.

Ekspert nie wyklucza scenariusza, w którym 24-latek przygotowywał się do ukrywania po dokonaniu zbrodni.

– Być może sprawca zakładał, że będzie zdolny po masakrze ukrywać się – ocenił Mroczek na łamach „Rzeczpospolitej”.

Czy rzeczywiście taki był jego plan? Tego na razie nie wiadomo.