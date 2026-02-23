Akcja ratowników w SP 13 w Kielcach. Winowajcą zniszczona bateria w telefonie

Do zdarzenia doszło około godziny 10:00. Podczas lekcji jeden z uczniów zniszczył baterię w telefonie komórkowym, co doprowadziło do gwałtownej reakcji chemicznej i wydzielenia się substancji drażniących. Krótko po tym trzynastu 12-latków zaczęło uskarżać się na pogorszone samopoczucie.

Szybka reakcja służb

Dyrekcja placówki natychmiast podjęła decyzję o przeniesieniu uczniów do innej sali i przewietrzeniu pomieszczenia. Na miejsce przyjechały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego.

– Strażacy udzielili uczniom kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sprawdzili atmosferę w klasie przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Pomiary nie wykazały obecności substancji niebezpiecznych w powietrzu – informuje mł. asp. Beata Gizowska z kieleckiej Straży Pożarnej.

Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili dolegliwości, zostali przebadani przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Choć sytuacja wyglądała groźnie, parametry życiowe dzieci były w normie i żadne z nich nie wymagało hospitalizacji. Uszkodzona bateria została zabezpieczona i wyniesiona na zewnątrz budynku.