Akcja ratowników w SP 13 w Kielcach. Winowajcą zniszczona bateria w telefonie

Wiktoria Kmiecik
2026-02-23 12:44

Nietypowy, ale groźny incydent w Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach. Po tym, jak jeden z uczniów uszkodził baterię w telefonie, doszło do gwałtownej reakcji chemicznej, a trzynaścioro dzieci zaczęło uskarżać się na złe samopoczucie. Na miejsce natychmiast zadysponowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego oraz zespoły medyczne.

Zepsuty telefon

i

Autor: Shutterstock

Do zdarzenia doszło około godziny 10:00. Podczas lekcji jeden z uczniów zniszczył baterię w telefonie komórkowym, co doprowadziło do gwałtownej reakcji chemicznej i wydzielenia się substancji drażniących. Krótko po tym trzynastu 12-latków zaczęło uskarżać się na pogorszone samopoczucie.

Szybka reakcja służb

Dyrekcja placówki natychmiast podjęła decyzję o przeniesieniu uczniów do innej sali i przewietrzeniu pomieszczenia. Na miejsce przyjechały trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego.

– Strażacy udzielili uczniom kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sprawdzili atmosferę w klasie przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Pomiary nie wykazały obecności substancji niebezpiecznych w powietrzu – informuje mł. asp. Beata Gizowska z kieleckiej Straży Pożarnej. 

Wszyscy uczniowie, którzy zgłosili dolegliwości, zostali przebadani przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Choć sytuacja wyglądała groźnie, parametry życiowe dzieci były w normie i żadne z nich nie wymagało hospitalizacji. Uszkodzona bateria została zabezpieczona i wyniesiona na zewnątrz budynku.