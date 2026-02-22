Mnóstwo atrakcji i zabawy! 2. urodziny FlyPark w Kielcach [GALERIA]

2. urodziny FlyParku przy ulicy Skrajnej w Kielcach przyciągnęły tłumy ludzi. Na miejscu czekało mnóstwo atrakcji. O najlepszą atmosferę zadbał profesjonalny DJ, odbywały się liczne konkursy z nagrodami, można było również uwiecznić chwile na kamerze 360 z pikselowymi rekwizytami, a co najfajniejsze zrobić sobie zdjęcie z maskotką Steve’a.

Nie zabrakło również tortu, jak to przystało na imprezę urodzinową oraz gigantycznej piniaty. Dla każdego chętnego przygotowane było stoisko z tatuażami brokatowymi.