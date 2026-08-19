Akt wandalizmu w KPT! Zarząd daje sprawcom ultimatum

Przedstawiciele KPT poinformowali, że cały przebieg zdarzenia został szczegółowo zarejestrowany przez kamery parku. Zamiast jednak od razu kierować sprawę do organów ścigania, władze obiektu postanowiły dać wandalom szansę na polubowne załatwienie sprawy.

Władze parku wystosowały oficjalne ultimatum: osoby odpowiedzialne za uszkodzenia mają czas do czwartku, do godziny 10:00, na osobisty lub telefoniczny kontakt z biurem KPT w celu naprawienia wyrządzonych szkód.

Sprawa trafi na policję?

Jeśli sprawcy nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie, KPT zapowiada bezkompromisowe kroki. Pełne nagrania z monitoringu, umożliwiające identyfikację winnych, zostaną przekazane policji wraz z oficjalnym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa.

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Kielecki Park Technologiczny apeluje również do świadków oraz osób, które mogą posiadać informacje na temat niedzielnego incydentu. Zgłoszenia przyjmowane są pod danymi kontaktowymi: