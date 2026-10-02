Alarm w szkole i przedszkolu. MSWiA wprowadza nowe zasady

Wiktoria Kmiecik
2026-10-02 13:12

Jak rozpoznać sygnały alarmowe, jak znaleźć bezpieczne ukrycie i co robić w przypadku zagrożenia z powietrza – m.in. o tym mówi nowa „Instrukcja reagowania” przygotowana przez MSWiA oraz Państwową Straż Pożarną. Szczególne zasady objęły placówki oświatowe, które będą musiały wdrożyć własne procedury ochrony uczniów.

Ekran z instrukcją o alertach RCB i sygnałach alarmowych. O zasadach bezpieczeństwa w szkołach dowiesz się w Eska Kielce.
Autor: ŚUW/ Materiały prasowe

Podczas briefingu prasowego wojewody świętokrzyskiego Józefa Bryka zaprezentowano nowe wytyczne, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli i stanowić praktyczne uzupełnienie opublikowanego wcześniej „Poradnika Bezpieczeństwa”.

– Musimy umieć rozpoznać sygnał alarmowy oraz dostosować nasze zachowanie do uzyskanych informacji o zagrożeniu – podkreślił wojewoda Józef Bryk.

Co zawiera nowa instrukcja?

Opracowanie przygotowane we współpracy z ekspertami z zakresu ochrony ludności skupia się na praktycznych aspektach reagowania na sytuacje kryzysowe. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:

  • jak właściwie przygotować się na potencjalne zagrożenie,
  • krok po kroku, jak postępować bezpośrednio po ogłoszeniu alarmu,
  • gdzie i w jaki sposób szukać bezpiecznego schronienia.

Nowe obowiązki dla szkół i przedszkoli

Kluczowym elementem nowych wytycznych jest wzorcowa procedura przygotowana z myślą o placówkach oświatowych: „Procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu”.

Rekomendacje zostały już przekazane do kuratoriów oświaty. Każdy dyrektor szkoły – w porozumieniu z organem prowadzącym – zobowiązany jest do opracowania indywidualnego planu dostosowanego do specyfiki danej placówki.

– Każda szkoła jest inna, to różne budynki, różne lokalizacje i różna liczba uczniów. Należy precyzyjnie wskazać miejsca schronienia dla uczniów i nauczycieli – zaznaczył Świętokrzyski Kurator Oświaty Piotr Łojek.

Szkolenia, próbne ewakuacje i zasady dla rodziców

Nowe procedury nakładają na szkoły szereg konkretnych zadań:

  • Jasny podział ról: Dokumenty precyzyjnie określają zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników szkoły w czasie zagrożenia.
  • Wskazówki dla rodziców: Procedura zawiera instrukcje dotyczące tego, jak mają zachować się opiekunowie w przypadku ogłoszenia alarmu w czasie, gdy dzieci przebywają w szkole.
  • Bezpieczeństwo na wycieczkach: Dyrektorzy placówek przed organizacją wyjazdu będą musieli zweryfikować lokalizację miejsc schronienia na trasie i w miejscu docelowym wycieczki.
  • Edukacja w praktyce: W szkołach obowiązkowe będą szkolenia z zasad postępowania dla kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców, a także przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

Polecany artykuł:

ROLKI