Alarm w szkole i przedszkolu. MSWiA wprowadza nowe zasady

Podczas briefingu prasowego wojewody świętokrzyskiego Józefa Bryka zaprezentowano nowe wytyczne, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli i stanowić praktyczne uzupełnienie opublikowanego wcześniej „Poradnika Bezpieczeństwa”.
– Musimy umieć rozpoznać sygnał alarmowy oraz dostosować nasze zachowanie do uzyskanych informacji o zagrożeniu – podkreślił wojewoda Józef Bryk.
Co zawiera nowa instrukcja?
Opracowanie przygotowane we współpracy z ekspertami z zakresu ochrony ludności skupia się na praktycznych aspektach reagowania na sytuacje kryzysowe. Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:
- jak właściwie przygotować się na potencjalne zagrożenie,
- krok po kroku, jak postępować bezpośrednio po ogłoszeniu alarmu,
- gdzie i w jaki sposób szukać bezpiecznego schronienia.
Nowe obowiązki dla szkół i przedszkoli
Kluczowym elementem nowych wytycznych jest wzorcowa procedura przygotowana z myślą o placówkach oświatowych: „Procedura przygotowania i reagowania w szkole lub przedszkolu po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu i jego odwołaniu”.
Rekomendacje zostały już przekazane do kuratoriów oświaty. Każdy dyrektor szkoły – w porozumieniu z organem prowadzącym – zobowiązany jest do opracowania indywidualnego planu dostosowanego do specyfiki danej placówki.
– Każda szkoła jest inna, to różne budynki, różne lokalizacje i różna liczba uczniów. Należy precyzyjnie wskazać miejsca schronienia dla uczniów i nauczycieli – zaznaczył Świętokrzyski Kurator Oświaty Piotr Łojek.
Szkolenia, próbne ewakuacje i zasady dla rodziców
Nowe procedury nakładają na szkoły szereg konkretnych zadań:
- Jasny podział ról: Dokumenty precyzyjnie określają zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników szkoły w czasie zagrożenia.
- Wskazówki dla rodziców: Procedura zawiera instrukcje dotyczące tego, jak mają zachować się opiekunowie w przypadku ogłoszenia alarmu w czasie, gdy dzieci przebywają w szkole.
- Bezpieczeństwo na wycieczkach: Dyrektorzy placówek przed organizacją wyjazdu będą musieli zweryfikować lokalizację miejsc schronienia na trasie i w miejscu docelowym wycieczki.
- Edukacja w praktyce: W szkołach obowiązkowe będą szkolenia z zasad postępowania dla kadry pedagogicznej, uczniów i rodziców, a także przeprowadzanie próbnych ewakuacji.