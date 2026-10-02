Skarżysko-Kamienna. Wielkie, charytatywne Łapogranie dla schroniska Tulimy Łapki [PROGRAM, ATRAKCJE]

Inicjatywa powstała z pomysłu amatorskiej drużyny piłkarskiej, która postanowiła przekuć swoją pasję w realne wsparcie dla potrzebujących czworonogów. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Tulimy Łapki” w Suchedniowie. Placówka codziennie opiekuje się dziesiątkami porzuconych i potrzebujących psów oraz kotów, a pozyskane środki pomogą w zakupie specjalistycznej karmy, leków, wyposażenia oraz opłaceniu niezbędnego leczenia weterynaryjnego.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców organizatorom udało się przygotować niezwykle bogaty program wydarzenia. W trakcie pikniku na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Podjazdowej 21 zaplanowano m.in. pokazy profesjonalnego behawiorysty psów, strefę dmuchańców dla najmłodszych, strefę grillową z ciepłymi przekąskami oraz liczne licytacje charytatywne. Głównym punktem sportowej części dnia będzie widowiskowy turniej piłkarski.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 3 października o godzinie 9:00. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa i okolic do wspólnej zabawy oraz wsparcia psiaków. Wstęp na festyn jest wolny.