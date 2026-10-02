Skarżysko-Kamienna. Wielkie, charytatywne Łapogranie dla schroniska Tulimy Łapki [PROGRAM, ATRAKCJE]

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-10-02 10:10

Już w najbliższą sobotę, 3 października, na terenie Szkoły Podstawowej numer 8 w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się wyjątkowe, charytatywne wydarzenie Łapogranie. Impreza łączy sportową rywalizację z pomocą bezdomnym zwierzętom. Na uczestników czeka turniej piłkarski, festyn rodzinny oraz liczne atrakcje dla najmłodszych i dorosłych.

Kobieta kuca i trzyma łapę biało-czarnego psa w parku. O charytatywnym Łapograniu przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Inicjatywa powstała z pomysłu amatorskiej drużyny piłkarskiej, która postanowiła przekuć swoją pasję w realne wsparcie dla potrzebujących czworonogów. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Tulimy Łapki” w Suchedniowie. Placówka codziennie opiekuje się dziesiątkami porzuconych i potrzebujących psów oraz kotów, a pozyskane środki pomogą w zakupie specjalistycznej karmy, leków, wyposażenia oraz opłaceniu niezbędnego leczenia weterynaryjnego.

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu lokalnych przedsiębiorców organizatorom udało się przygotować niezwykle bogaty program wydarzenia. W trakcie pikniku na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy Podjazdowej 21 zaplanowano m.in. pokazy profesjonalnego behawiorysty psów, strefę dmuchańców dla najmłodszych, strefę grillową z ciepłymi przekąskami oraz liczne licytacje charytatywne. Głównym punktem sportowej części dnia będzie widowiskowy turniej piłkarski.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 3 października o godzinie 9:00. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, Suchedniowa i okolic do wspólnej zabawy oraz wsparcia psiaków. Wstęp na festyn jest wolny.

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