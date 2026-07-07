Autobusem na Święty Krzyż za darmo. Na trasie 11 przystanków przy największych atrakcjach turystycznych w Świętokrzyskiem

Siódmy sezon turystycznego hitu. Ruszył bezpłatny autobus na Święty Krzyż

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego już po raz siódmy uruchamiają bezpośredni i bezpłatny autobus turystyczny na Święty Krzyż, z przystankami przy największych atrakcjach turystycznych naszego regionu.

Rozpoczynamy właśnie kolejny, siódmy sezon funkcjonowania bezpłatnej linii autobusowej na trasie Kielce – Święty Krzyż. To przedsięwzięcie od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem turystów i mieszkańców, dzięki połączeniom autokarowym turyści dostaną się bezpośrednio z Kielc do najciekawszych, przepięknych miejsc położonych na świętokrzyskich szlakach, będą mieli okazję zachwycić się Górami Świętokrzyskimi, odetchnąć podziwiając przyrodę, kontemplować spokój i skupić się podczas wizyty w Sanktuarium Drzewa Krzyża Świętego. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców województwa, turystów z całej Polski i z zagranicy, by skorzystali z tej wyjątkowej możliwości poznawania naszego regionu w sposób wygodny i bezpieczny. Do zobaczenia na trasie! – zachęcał marszałek województwa Renata Janik.

Kierunek Święty Krzyż. W trasę wyruszył bezpłatny autobus

Autobus rozpoczął kursowanie w sobotę 4 lipca. Będzie jeździć w weekendy (soboty i niedziele) do 30 sierpnia. Odjazdy z Kielc zaplanowano na godz. 9:00 i 13:50, odjazdy ze Świętego Krzyża na godz. 12:00 i 17:20. Autobus będzie zatrzymywać się na 11 przystankach na trasie, m.in. w Ciekotach, Wilkowie, Świętej Katarzynie, Bielinach i w Nowej Słupi.

Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Materiały prasowe

Podróż, którą oferujemy wszystkim, będzie przebiegać w komfortowych warunkach – powiedział członek Zarządu Andrzej Pruś. Autobus turystyczny, który z Kielc pojedzie na Święty Krzyż to komfortowy pojazd marki Irizar, wyposażony w klimatyzację, wygodne fotele oraz ekrany, na których podczas jazdy wyświetlane są filmy promujące region.

Bezpłatny autobus na Święty Krzyż. Skarby regionu na wyciągnięcie ręki

Województwo świętokrzyskie to prawdziwa skarbnica niezwykłości, gdzie mistyczny klimat najstarszych gór w Polsce miesza się z zapierającą dech w piersiach przyrodą i bogatą historią. Podróż darmowym autobusem to idealna okazja, by bez pośpiechu odkrywać te skarby, od pełnych legend Łysogór, przez wiekowe zabytki sakralne, aż po unikalne atrakcje geoturystyczne i rezerwaty przyrody. Niezależnie od tego, czy szukacie wyciszenia na szlaku, fascynujących opowieści z dawnych wieków, czy po prostu pomysłu na aktywny weekend z rodziną, Świętokrzyskie ma wszystko, czego potrzeba do idealnego odpoczynku.