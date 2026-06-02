Autobusy w Skarżysku-Kamiennej nie będą już "kolorowe". Nowe barwy i... bezpłatna komunikacja miejska

Nowa kolorystyka autobusów komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej

Wizualny ład i darmowe przejazdy, to nowa rzeczywistość, jaka czeka pasażerów w Skarżysku-Kamiennej. Dotychczasową mozaikę różnych barw autobusów zastąpi jeden, oficjalny wzór: żółć połączona ze srebrem. To element zmian w lokalnym transporcie, którego jednym z punktów będzie wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej już od lipca tego roku.

Zostajemy przy kolorystyce, która jest zaprezentowana na zdjęciu we wpisie. Taka właśnie była zaproponowana na etapie ostatniego zamawiania ośmiu autobusów użytkowanych przez ZKM (finalnie zastosowano malowanie rzeszowskie). Ujednolicenie ma dotyczyć pojazdów obu spółek (w pierwszym etapie Solarisów) - napisał na fanpage "Sympatycy komunikacji miejskiej - Skarżysko-Kamienna", Konrad Wikarjusz, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej.

Zmiany barw komunikacji miejskiej w Skarżysku. Pozytywny głos internautów:

Żółto srebrne bardzo ładnie będą się prezentować. Teraz wszystko w rękach lakierników

Super kolory. A tamte co były to nie mogły zostać???

"Mignął” mi się dzisiaj i myślałem, że to coś nowego

Nowa jakość!

Czekam z niecierpliwością wraz z całą załogą MZK Bolesławiec

Do Skarżyska-Kamiennej "wjeżdża" bezpłatna komunikacja miejska

Przypomnijmy, że Skarżysko-Kamienna idzie w ślady Starachowic i wprowadza bezpłatną komunikację miejską. Darmowe przejazdy autobusami będą przysługiwały posiadaczom nowej karty mieszkańca. To drugie miasto w województwie świętokrzyskim, które zdecydowało się na taki krok. Bez biletu mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej pojadą już od 1 lipca.

Nowe barwy autobusów komunikacji miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. Zdjęcia

Od lipca bezpłatna komunikacje miejska i nowa siatka połączeń w Skarżysku-Kamiennej

Mieszkańców Skarżyska-Kamiennej czeka prawdziwy przełom w codziennym podróżowaniu. Wszystko wskazuje na to, że już 1 lipca 2026 roku w mieście zostanie wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska. Deklarację tę złożył prezydent Arkadiusz Bogucki, podsumowując dotychczasowe działania i zapowiadając wejście projektu w decydującą, finałową fazę.

W Starachowicach darmowa komunikacja miejska ruszyła 1 kwietnia 2022 roku i cieszy się dużą popularnością. W ciągu pierwszych lat z bezpłatnych przejazdów skorzystały już miliony pasażerów. Teraz podobna rewolucja czeka Skarżysko-Kamienną.

Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku-Kamiennej. Kto będzie mógł korzystać?

Władze miasta zaprojektowały ten system tak, aby przyniósł on korzyści nie tylko pasażerom, ale również budżetowi gminy. Karta będzie przysługiwać osobom, które spełnią określone warunki:

Rozliczają podatek PIT na terenie Skarżyska-Kamiennej.

Posiadają stałe zameldowanie w mieście.

Złożyły lokalną deklarację odpadową (tzw. śmieciową) i regularnie opłacają należności.

Dzięki tym elementom możemy w sposób odpowiedzialny dysponować środkami publicznymi. Powiązanie karty z deklaracją śmieciową ma na celu dodatkowe uszczelnienie systemu opłat w mieście – podkreśla prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

Komunikacja miejska w Skarżysku-Kamiennej. Nowa siatka połączeń i system taktowy

Bezpłatna komunikacja miejska w Skarżysku-Kamiennej, która ma zostać wprowadzona 1 lipca to zaledwie część planowanych zmian. Równolegle miasto planuje reorganizację rozkładów jazdy, konsultowaną z Radami Osiedli. Do tej pory mieszkańcy narzekali na zjawisko tzw. „wilczych stad”. Od 1 lipca 2026 roku wprowadzony zostanie nowoczesny system taktowy. Oznacza to stałe, przewidywalne odstępy czasowe między kursami.