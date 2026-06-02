Pasażerowie czekali na to ponad ćwierć wieku. Wrócą pociągi z Kielc do Staszowa i Połańca

Pięć nowych przystanków kolejowych w Świętokrzyskiem

PLK SA ogłosiły postępowanie przetargowe na budowę pięciu nowych przystanków kolejowych w Świętokrzyskiem. Obiekty zlokalizowane przy liniach nr 70 i 75 mają być wybudowane do końca bieżącego roku. Zadaniem wykonawców będzie nie tylko realizacja prac w terenie, ale również przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz pozyskanie wymaganych pozwoleń budowlanych. Lokalizacja nowych peronów została uzgodniona przez PLK SA z przedstawicielami lokalnych samorządów. Będą położone jak najbliżej zabudowy mieszkaniowej oraz centrów komunikacyjnych. Przystanki Chmielnik, Raczyce, Podlesie Tuczępy i Połaniec Północny będą wyposażone w perony o długości 100 m, a przystanek Staszów Wschodni – w peron dwa razy dłuższy, umożliwiający obsługę nie tylko pociągów regionalnych, ale również dalekobieżnych.

Ponadto będzie możliwość wybudowania przystanku w miejscowości Solec. W każdym miejscu zaprojektowane będą nowe ciągi komunikacyjne dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na peronach o wysokości 76 cm i szerokości 4 m pojawią się wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Poruszanie się ułatwią pasy naprowadzające i nawierzchnia o zróżnicowanej strukturze. Przy wejściach zlokalizowane zostaną wiaty z miejscami do parkowania rowerów. Bieżącą informację o nadjeżdżających pociągach podróżnym zapewni nagłośnienie. Całość będzie oświetlona latarniami pracującymi w technologii LED - informuje PLK SA.

W poprzednich latach przygotowywaliśmy tory oraz obiekty inżynieryjne. Umożliwiło to podniesienie dopuszczalnej prędkości pociągów. Budowa nowych przystanków to kolejny krok do przywrócenia połączeń pasażerskich na południu województwa – mówi Grzegorz Łukasik, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach, PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Ostatnie pociągi pasażerskie dotarły do Staszowa i Połańca w kwietniu 2000 roku. Od tego czasu linie kolejowe nr 70 i 75 wykorzystywano wyłączenie w przewozach towarowych. W ostatnich latach PLK SA naprawiły duże fragmenty torów na odcinku Raczyce – Grzybów – Staszów. Ciężkie maszyny kolejowe wzmocniły nawierzchnię i oczyściły podtorze. Pozwoliło to na podniesienie prędkości pociągów do 100 km/h. Podobne działania realizowane są w tym roku na dużym fragmencie linii kolejowej nr 73 (odcinek Włoszczowice–Nida). W kolejnych latach zarządca infrastruktury kolejowej planuje kontynuowanie prac utrzymaniowych, w celu dalszego podnoszenia prędkości na kolejnych odcinkach torów dla zapewnienia jak najszybszego połączenia kolejowego z Kielc w kierunku południa województwa świętokrzyskiego.