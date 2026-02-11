Bez białej sukni i na bosaka? Powstaje nowa era ślubów i wesel!

Wiktoria Kmiecik 10:14 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

​Bez białej sukienki, pierwszego tańca i oczepin, a za to w kolorowej kreacji, na bosaka, a nawet na plaży. Śluby i wesela alternatywne stają się coraz bardziej popularne, a młode pary mają przeróżne pomysły. Jak można zaplanować ten najważniejszy dzień w życiu? O tym opowiada Magdalena Stachurska, wedding plannerka.

i Autor: Karol Chaba Photography