Bez białej sukni i na bosaka? Powstaje nowa era ślubów i wesel!

Tradycyjne śluby i wesela odchodzą do lamusa
Świętokrzyskie. Czas na wesela "po swojemu"
Bez białej sukienki, pierwszego tańca i oczepin, a za to w kolorowej kreacji, na bosaka, a nawet na plaży. Śluby i wesela alternatywne stają się coraz bardziej popularne, a młode pary mają przeróżne pomysły. Jak można zaplanować ten najważniejszy dzień w życiu? O tym opowiada Magdalena Stachurska, wedding plannerka.
