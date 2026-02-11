Świętokrzyskie turystycznym hitem! Rok 2025 przyniósł rekordowe wzrosty!

Świętokrzyskie coraz chętniej jest odwiedzane przez turystów. Według statystyk w 2025 roku, w naszym regionie pojawiło się 5,8 mln osób. To wzrost o około 300 tysięcy turystów w porównaniu do poprzedniego roku, co przekłada się na solidny, 5-procentowy skok frekwencji. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej nie kryją zadowolenia, podkreślając, że region coraz skuteczniej odpowiada na potrzeby współczesnych podróżników.

Bałtów wciąż na szczycie, roszady w pierwszej trójce

Niezmiennym liderem regionu pozostaje JuraPark Bałtów (Bałtowski Kompleks Turystyczny), który w 2025 roku przyjął ponad 450 tysięcy gości. Prawdziwa walka o podium rozegrała się jednak na kolejnych miejscach:

Miejsce II: Klasztor na Świętym Krzyżu, który zanotował świetny wynik, spychając z pozycji wicelidera Tężnię w Busku-Zdroju.Miejsce III: Rezerwat Kadzielnia wraz z amfiteatrem, tyrolką i jaskiniami.

Wysoką frekwencją cieszył się również Świętokrzyski Park Narodowy, któremu sprzyjała wyjątkowo dobra pogoda, zachęcająca do pieszych wędrówek. Na liście 20 najpopularniejszych miejsc w regionie zadebiutował także Park Legend.

Aktywna zima

Choć statystyki za 2025 rok budzą entuzjazm, region nie zwalnia tempa w sezonie zimowym. Dzięki sprzyjającej aurze fani białego szaleństwa mogą korzystać z licznych stoków:

Szwajcaria Bałtowska

Sabat Krajno

Stoki w samych Kielcach: Telegraf oraz Góra Pierścienica.

Ośrodki w Niestachowie i Konarach.

Wielki powrót stacji narciarskiej Baba Jaga w Bodzentynie po długiej przerwie.

Plany na 2026 rok

Plany na obecny rok są ambitne. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej zapowiada kontynuację popularnych spacerów z przewodnikiem po Kielcach (w zeszłym roku wzięło w nich udział ponad 450 osób) oraz kursów wakacyjnego autokaru turystycznego z Kielc na Święty Krzyż, który w minionym roku przewiózł ponad 3,5 tysiąca pasażerów.

Największą nowością, która ma przyciągnąć turystów w 2026 roku, będzie otwarcie Centrum Templariuszy w Opatowie.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych nowości w regionie jest budowa wieży widokowej w miejscowości Kików (gmina Solec-Zdrój). Inwestycja ta jest częścią szerszego projektu „Szlak Świętokrzyskich Uzdrowisk". Wieża będzie miała 16 metrów wysokości i zostanie wyposażona w trzy platformy widokowe. Z jej szczytu będzie można podziwiać nie tylko panoramę gminy, ale przy dobrej widoczności także Tatry, Góry Świętokrzyskie oraz Szaniecki Park Krajobrazowy.

W samym Busku-Zdroju trwa ofensywa inwestycyjna, której sercem jest Park Zdrojowy. Choć tężnia solankowa wciąż przyciąga tłumy (ponad pół miliona wejść rocznie), władze miasta stawiają na rozszerzenie oferty kulturalnej i usługowej. W nowej, wielofunkcyjnej przestrzeni znajdzie się nowoczesna pijalnia uzdrowiskowa, sala koncertowo-konferencyjna ze sceną, kawiarnia oraz przeniesione Centrum Informacji Turystycznej. Obecny pawilon zostanie również znacznie powiększony.