Blisko ludzi, blisko problemów. Praca dzielnicowych "od kuchni"

Praca, która łączy wiele ról

Służba dzielnicowego jest niezwykle specyficzna. Opowiadali o niej kieleccy dzielnicowi: starsza aspirant Monika Redzisz, aspirant sztabowy Rafał Iwan, młodszy aspirant Łukasz Wąsikowski oraz aspirant sztabowy Paweł Kamiński.

Jak podkreślają sami funkcjonariusze, ich zadania wykraczają daleko poza standardowy patrol. W swojej codziennej pracy realizują procedury Niebieskiej Karty, współpracują z instytucjami, takimi jak MOPR, sądy, prokuratura czy kuratorzy oraz prowadzą działania profilaktyczne. To tylko kilka zadań, które wykonują na co dzień.

Budowanie zaufania to podstawa

Dzielnicowy to dla wielu mieszkańców twarz całej Policji. To właśnie do nich obywatele zwracają się z prośbą o pomoc w sprawach sąsiedzkich czy rodzinnych.

– My budujemy wizerunek całej formacji u zwykłych ludzi. Od naszego zaangażowania zależy, jak postrzegana jest Policja – podkreślają funkcjonariusze.

Świętokrzyskie: Dzielnicowy – policjant pierwszego kontaktu

Dzień bez rutyny

Choć dzielnicowi sami planują swój dzień pracy, muszą wykazywać się dużą elastycznością. Zaplanowany obchód czy spotkanie w szkole może w każdej chwili przerwać nagła interwencja, np. zgłoszenie o przemocy domowej, która wymaga natychmiastowej reakcji.