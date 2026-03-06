Koniec z dziurami i barierami na Batalionów Chłopskich! MZD ogłosiło przetarg

Wiktoria Kmiecik
2026-03-06 15:21

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach ogłosił przetarg na kompleksową modernizację ulicy Batalionów Chłopskich. To pierwsza taka inwestycja w historii miasta, która zostanie zrealizowana dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu środków z dwóch kluczowych programów: „Bezpieczny chodnik” oraz „Kielce bez dziur”.

Batalionów Chłopskich w Kielcach

i

Autor: UM Kielce/ Materiały prasowe

Metamorfozę przejdzie niemal kilometrowy odcinek drogi, rozciągający się od skrzyżowania z ulicą Malików aż do ulicy Zakładowej. Inwestycja została precyzyjnie podzielona na dwa etapy:

  1. Etap pierwszy: Skupia się na komforcie pieszych. Po obu stronach ulicy wymienione zostaną płyty chodnikowe oraz krawężniki. Prace te finansowane są z programu „Bezpieczny chodnik”.
  2. Etap drugi: To remont nakładkowy samej jezdni w ramach akcji „Kielce bez dziur”. Drogowcy sfrezują starą nawierzchnię, a następnie ułożą nowe warstwy: wiążącą i ścieralną.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Projekt kładzie duży nacisk na dostępność. Modernizacja obejmie perony komunikacji miejskiej, gdzie pojawią się specjalne płyty z wypustkami oraz ścieżki kierunkowe. Rozwiązania te mają znacząco ułatwić poruszanie się oraz poprawić bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących.

Infrastruktura pod ziemią i na powierzchni

W ramach robót zaplanowano także:

  • Wymianę niezbędnej infrastruktury podziemnej.
  • Regulację wysokościową studzienek.
  • Odtworzenie oznakowania poziomego w trwałej technologii grubowarstwowej.

Dzięki połączeniu funduszy z różnych programów, ulica Batalionów Chłopskich zyska nową jakość nie tylko pod kątem wizualnym, ale przede wszystkim użytkowym i technicznym.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy na ul. Batalionów Chłopskich. Ulica docelowo będzie wolna od barier architektonicznych, a przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w obniżone krawężniki oraz systemy sensoryczne (płytki z wypustkami), ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Batalionów Chłopskich jest drugą, po Warszawskiej, ulicą modernizowaną w ramach remontów nakładkowych. W tegorocznym harmonogramie programu „Kielce bez dziur” znajdują się jeszcze ulice: Fosforytowa, Jagiellońska, Ściegiennego, Wrzosowa oraz Malików.

Przeczytaj także:
Coraz bliżej otwarcia nowego boiska w Kielcach! To inicjatywa Fundacji "Wychowa…