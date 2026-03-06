Koniec z dziurami i barierami na Batalionów Chłopskich! MZD ogłosiło przetarg

Metamorfozę przejdzie niemal kilometrowy odcinek drogi, rozciągający się od skrzyżowania z ulicą Malików aż do ulicy Zakładowej. Inwestycja została precyzyjnie podzielona na dwa etapy:
- Etap pierwszy: Skupia się na komforcie pieszych. Po obu stronach ulicy wymienione zostaną płyty chodnikowe oraz krawężniki. Prace te finansowane są z programu „Bezpieczny chodnik”.
- Etap drugi: To remont nakładkowy samej jezdni w ramach akcji „Kielce bez dziur”. Drogowcy sfrezują starą nawierzchnię, a następnie ułożą nowe warstwy: wiążącą i ścieralną.
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Projekt kładzie duży nacisk na dostępność. Modernizacja obejmie perony komunikacji miejskiej, gdzie pojawią się specjalne płyty z wypustkami oraz ścieżki kierunkowe. Rozwiązania te mają znacząco ułatwić poruszanie się oraz poprawić bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących.
Infrastruktura pod ziemią i na powierzchni
W ramach robót zaplanowano także:
- Wymianę niezbędnej infrastruktury podziemnej.
- Regulację wysokościową studzienek.
- Odtworzenie oznakowania poziomego w trwałej technologii grubowarstwowej.
Dzięki połączeniu funduszy z różnych programów, ulica Batalionów Chłopskich zyska nową jakość nie tylko pod kątem wizualnym, ale przede wszystkim użytkowym i technicznym.
Głównym celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy na ul. Batalionów Chłopskich. Ulica docelowo będzie wolna od barier architektonicznych, a przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w obniżone krawężniki oraz systemy sensoryczne (płytki z wypustkami), ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
Batalionów Chłopskich jest drugą, po Warszawskiej, ulicą modernizowaną w ramach remontów nakładkowych. W tegorocznym harmonogramie programu „Kielce bez dziur” znajdują się jeszcze ulice: Fosforytowa, Jagiellońska, Ściegiennego, Wrzosowa oraz Malików.