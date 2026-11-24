Z zewnątrz niepozorny zakład w niewielkim mieście w województwie świętokrzyskim, w środku – prawdziwa kraina czarów, z której co roku wyjeżdżają tysiące małych dzieł sztuki. Fabryka Bombek w Staszowie ma w swoim katalogu aż 17 tysięcy wzorów, a jej ręcznie robione ozdoby wiszą na choinkach od Skandynawii po Australię. Sprawdzamy, jak narodziła się ta świąteczna potęga i jak krok po kroku powstają szklane cuda.

Od lokalnej pasji do światowej marki. Historia staszowskiej fabryki

Historia tego miejsca pokazuje, że wielki sukces nie wymaga wielkomiejskiego adresu. Fabryka Bombek w Staszowie (działająca pod marką GMC) powstała pod koniec lat 90. XX wieku (w 1998 roku) z pasji Lucyny i Ryszarda Gozdków. Zaczynała jako niewielka, rodzinna manufaktura, w której stawiano na bezkompromisową jakość, precyzję i tradycyjną, polską szkołę zdobnictwa.

Dziś staszowski zakład to jeden z najważniejszych graczy na światowym rynku luksusowych ozdób choinkowych. Mimo upływu lat i rozwoju technologii, w Staszowie nie ma mowy o taśmowej produkcji z plastiku. Każda bombka wciąż powstaje dokładnie tak samo jak przed dekadami – przy użyciu ognia, ludzkiego oddechu i pędzla.

Torebki, motory i szpilki. 17 tysięcy wzorów na choinkę

Kto myśli, że bombka musi być okrągła, po wizycie w Staszowie szybko zmieni zdanie. W archiwach fabryki znajduje się aż 17 tysięcy różnych wzorów, a co roku projektanci tworzą setki nowych kolekcji dopasowanych do światowych trendów.

– Dla kobiet, zaczynając od pierścieni, wachlarzy, parasoli, sukien, torebek, butów na obcasach. Mamy też kolekcję samochodów, motorów, ale też i balonów, cała kolekcja instrumentów muzycznych – wylicza Lucyna Gozdek, właścicielka staszowskiej fabryki.

Rzemieślnicza produkcja staje się jednak na świecie coraz bardziej niszowa. Wiele europejskich manufaktur zniknęło z rynku, nie wytrzymując konkurencji z tanią produkcją z Azji. Polska wciąż utrzymuje jednak pozycję lidera w segmencie premium, a wyroby ze Świętokrzyskiego trafiają do najbardziej prestiżowych sklepów i domów towarowych na świecie (m.in. w USA czy Europie Zachodniej), skąd kupują je nawet światowi celebryci.

– Już nas jest bardzo niewiele firm bombkowych, muszę to powiedzieć, a te bombki polskie czy te bombki ze Staszowa rzeczywiście są na terenie całego świata. Mamy całą Europę, mamy je w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Norwegii, w Szwecji, w Szwajcarii – podkreśla Lucyna Gozdek.

Ogień, srebro i pewna ręka. Jak powstaje bombka ze Staszowa?

Droga od zwykłej szklanej rurki do gotowej ozdoby trwa kilka dni i w całości odbywa się ręcznie. Wszystko zaczyna się w dmuchalni, gdzie rzemieślnik rozgrzewa szkło nad palnikiem w temperaturze około 700–800 stopni Celsjusza, a następnie formuje je siłą własnych płuc – w powietrzu (gdy powstaje kula) lub w metalowej formie (przy figurkach).

Następnie przezroczysta ozdoba trafia do srebrzalni. Do jej środka wstrzykuje się roztwór azotanu srebra i zanurza w ciepłej wodzie, dzięki czemu szkło zyskuje od wewnątrz lustrzany blask. Kolejnym krokiem jest lakierowanie, czyli zanurzenie bombki w farbie nadającej jej kolor bazowy. Po wyschnięciu ozdoba trafia w ręce artystek, które cienkimi pędzelkami ręcznie malują wszystkie detale, a na koniec posypują ją brokatem lub przyklejają kryształki. Na samym końcu wysuszonej bombce odcina się szklaną szyjkę (tzw. kominek), zakłada metalowy kapselek z drucikiem i pakuje do pudełka.

Bydgoszczanin kolekcjonuje bombki z czasów PRL

Nie tylko zakupy. Muzeum i warsztaty w Staszowie

Choć większość produkcji ze Staszowa płynie kontenerami i leci samolotami za granicę, fabryka nie zapomina o lokalnych odbiorcach i turystach. W okresie przedświątecznym miejsce to przeżywa prawdziwe oblężenie.

Na odwiedzających czeka nie tylko sklep firmowy, w którym można kupić unikatowe ozdoby w cenach producenta, ale także interaktywne muzeum bombki. Zwiedzający mogą przejść całą ścieżkę produkcyjną, zobaczyć na żywo pracę dmuchaczy i dekoratorek, a na koniec wziąć udział w warsztatach i pod okiem specjalistów własnoręcznie wymalować swoją świąteczną pamiątkę.