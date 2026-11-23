Organizatorzy – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik wraz z zarządem oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – stawiają w tym roku na dwa pełne weekendy przedświątecznych spotkań. Jarmark będzie czynny przez sześć dni, zawsze w godzinach od 14:00 do 21:00.

Koncerty, teatr ognia i goście ze Sławatycz. Harmonogram wydarzeń

Scena plenerowa przed WDK w Kielcach zapełni się zarówno góralskimi rytmami, jak i rockowym brzmieniem czy muzyką gospel. Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji pierwszego weekendu będzie wizyta Brodaczy ze Sławatycz – słynnych przebierańców w wysokich, ukwieconych czapach z długimi wstążkami i brodami z lnu, wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Szczegółowa rozpiska głównych występów przedstawia się następująco:

5 grudnia (sobota):

godz. 18:00 – koncert zespołu Góralska Hora ,

, godz. 20:00 – widowisko ognia w wykonaniu Teatru Ognia Grupa Locomotora.

6 grudnia (niedziela):

godz. 15:00 – 18:00 – gość specjalny: Brodacze ze Sławatycz ,

, godz. 18:00 – koncert zespołu Trebunie-Tutki.

11 grudnia (piątek):

godz. 19:00 – koncert Wojtka Cugowskiego.

12 grudnia (sobota):

godz. 16:30 – występ dudziarzy Pipes&Drums ,

, godz. 18:00 – koncert Wiktora Zwierzyńskiego ,

, godz. 19:15 – występ zespołu gospel Aurora.

Oprócz głównych koncertów na scenie wystąpią też kapele ludowe oraz wykonawcy z regionu świętokrzyskiego, a w planach jest wspólne kolędowanie.

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Karuzela wiedeńska, żywa zagroda i prezentownik pod choinkę

Świętokrzyski Jarmark Bożonarodzeniowy to także okazja do skompletowania prezentów i spróbowania regionalnej kuchni. Na stoiskach wystawienniczych pojawią się lokalni rzemieślnicy, rękodzielnicy i cukiernicy. Odwiedzający kupią tam m.in. ręcznie robione bombki, ceramikę, biżuterię, świece i inne ozdoby świąteczne, a także tradycyjne wypieki, pierniki, miody i domowe przetwory.

Sporo atrakcji przygotowano z myślą o najmłodszych i rodzinach. Przed WDK staną:

karuzela wiedeńska oraz świąteczna karoca,

Domek Świętego Mikołaja (wraz z zabawą mikołajkową),

żywa zagroda ze zwierzętami.

W programie przewidziano również pokazy świetlne, animacje, warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych oraz seanse filmowe.

Jarmark Bożonarodzeniowy Kielce – kiedy i gdzie? Najważniejsze informacje

Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2)

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2) Terminy: 4–6 grudnia oraz 11–13 grudnia

4–6 grudnia oraz 11–13 grudnia Godziny otwarcia: 14:00 – 21:00

14:00 – 21:00 Szczegółowy program: dostępny na stronie internetowej WDK Kielce