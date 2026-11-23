Organizatorzy – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik wraz z zarządem oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – stawiają w tym roku na dwa pełne weekendy przedświątecznych spotkań. Jarmark będzie czynny przez sześć dni, zawsze w godzinach od 14:00 do 21:00.
Koncerty, teatr ognia i goście ze Sławatycz. Harmonogram wydarzeń
Scena plenerowa przed WDK w Kielcach zapełni się zarówno góralskimi rytmami, jak i rockowym brzmieniem czy muzyką gospel. Jedną z najbardziej nietypowych atrakcji pierwszego weekendu będzie wizyta Brodaczy ze Sławatycz – słynnych przebierańców w wysokich, ukwieconych czapach z długimi wstążkami i brodami z lnu, wpisanych na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Szczegółowa rozpiska głównych występów przedstawia się następująco:
5 grudnia (sobota):
- godz. 18:00 – koncert zespołu Góralska Hora,
- godz. 20:00 – widowisko ognia w wykonaniu Teatru Ognia Grupa Locomotora.
6 grudnia (niedziela):
- godz. 15:00 – 18:00 – gość specjalny: Brodacze ze Sławatycz,
- godz. 18:00 – koncert zespołu Trebunie-Tutki.
11 grudnia (piątek):
- godz. 19:00 – koncert Wojtka Cugowskiego.
12 grudnia (sobota):
- godz. 16:30 – występ dudziarzy Pipes&Drums,
- godz. 18:00 – koncert Wiktora Zwierzyńskiego,
- godz. 19:15 – występ zespołu gospel Aurora.
Oprócz głównych koncertów na scenie wystąpią też kapele ludowe oraz wykonawcy z regionu świętokrzyskiego, a w planach jest wspólne kolędowanie.
Karuzela wiedeńska, żywa zagroda i prezentownik pod choinkę
Świętokrzyski Jarmark Bożonarodzeniowy to także okazja do skompletowania prezentów i spróbowania regionalnej kuchni. Na stoiskach wystawienniczych pojawią się lokalni rzemieślnicy, rękodzielnicy i cukiernicy. Odwiedzający kupią tam m.in. ręcznie robione bombki, ceramikę, biżuterię, świece i inne ozdoby świąteczne, a także tradycyjne wypieki, pierniki, miody i domowe przetwory.
Sporo atrakcji przygotowano z myślą o najmłodszych i rodzinach. Przed WDK staną:
- karuzela wiedeńska oraz świąteczna karoca,
- Domek Świętego Mikołaja (wraz z zabawą mikołajkową),
- żywa zagroda ze zwierzętami.
W programie przewidziano również pokazy świetlne, animacje, warsztaty świąteczne dla dzieci i dorosłych oraz seanse filmowe.
Jarmark Bożonarodzeniowy Kielce – kiedy i gdzie? Najważniejsze informacje
- Miejsce: Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2)
- Terminy: 4–6 grudnia oraz 11–13 grudnia
- Godziny otwarcia: 14:00 – 21:00
- Szczegółowy program: dostępny na stronie internetowej WDK Kielce