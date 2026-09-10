Budowa drogi S74 Łagów - Opatów wchodzi w fazę realizacji. Kiedy przejedziemy nową trasą?

Większe bezpieczeństwo i szansa na rozwój gospodarczy

Wydanie decyzji ZRID formalnie umożliwia rozpoczęcie prac w terenie. Zwraca na to uwagę wojewoda Józef Bryk, wskazując na wieloaspektowe korzyści płynące z powstania nowej trasy.

Nowa droga zwiększy przepustowość oraz wyprowadzi ruch poza miejscowości. Poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców poprzez ograniczenie hałasu i spalin. Ważnym czynnikiem jest również otwarcie na nowe inwestycje, ponieważ zawsze w okolicach węzłów komunikacyjnych powstają zakłady, instytucje, region się rozwija – mówi Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk.

Start prac przygotowawczych już w październiku 2026 roku

Kolejnym krokiem będzie formalne przekazanie terenu pod budowę. Jak zapowiada Piotr Krampikowski, dyrektor kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca ma przejąć plac budowy w październiku i niezwłocznie rozpocząć pierwsze prace przygotowawcze.

Plany dotyczące całej trasy S74 w regionie są bardzo ambitne. Poseł Artur Gierada wyraził nadzieję, że do końca 2030 roku ukończone zostaną wszystkie jej świętokrzyskie odcinki.

Wierzę, że do końca 2030 roku wszystkie odcinki drogi S74 w województwie zostaną ukończone, co da impuls naszemu regionowi do rozwoju gospodarczego – powiedział poseł Artur Gierada.

Autor: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach/ Materiały prasowe

Budowa drogi S74 Łagów - Opatów. Zakres prac

Inwestycja kosztować będzie 632,2 mln zł. Pobiegnie głównie nowym śladem, na południe od istniejącej drogi krajowej nr 74. Na odcinku 18,3 km powstanie 18 obiektów mostowych - dziesięć wiaduktów, siedem mostów oraz przejście dla zwierząt. Najdłuższym obiektem inżynierskim w ciągu S74 będzie siedmioprzęsłowy most nad ciekiem Modliborka o długości ok. 150 m, z funkcją przejścia dla zwierząt pod drogą ekspresową. W Oziębłowie zaplanowano budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych. Wraz z ekspresówką powstaną drogi dojazdowe zapewniające pełne skomunikowanie terenów przyległych.

Po wybudowaniu wszystkich odcinków drogi S74 w województwie świętokrzyskim, mieszkańcy regionu będą mieli dogodne połączenie z węzłem autostradowym A1 w województwie łódzkim oraz drogą ekspresową nr 19 w województwie podkarpackim.

Obwodnica Opatowa. Zdjęcia