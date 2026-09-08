Drogowcy wchodzą na ulicę Warszawską. Rusza przebudowa odcinka przy Rondzie Geodetów

Inwestycja to kompleksowy remont nakładkowy. Prace obejmą frezowanie starego asfaltu, ułożenie nowych warstw wiążącej i ścieralnej, wymianę krawężników oraz regulację infrastruktury podziemnej. Przejścia dla pieszych zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a na koniec odtworzone zostanie trwałe, grubowarstwowe oznakowanie poziome.

Przeniesiony przystanek autobusowy

Duża zmiana czeka pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach zadania rozebrana zostanie dotychczasowa zatoka autobusowa po wschodniej stronie drogi, a w jej miejscu powstanie całkowicie nowy obiekt wraz z peronem.

Na czas robót dotychczasowy przystanek zostanie przeniesiony – tymczasowa lokalizacja znajdzie się kilkadziesiąt metrów dalej, w kierunku zwężenia jezdni.

Najpierw bruk, w październiku ciężki sprzęt

Drogowcy podzielili inwestycję na etapy, by zminimalizować utrudnienia:

Pierwszy etap: prace przygotowawcze i roboty przy krawężnikach wzdłuż pasów jezdni.

Drugi etap: prace brukarskie przy chodnikach i przejściach dla pieszych po północnej stronie Ronda Geodetów oraz przebudowa zatoki autobusowej.

Początek października: wjazd ciężkiego sprzętu, frezowanie nawierzchni, układanie warstw bitumicznych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Prace będą prowadzone na sukcesywnie wyłączanych z ruchu, kilkudziesięciometrowych fragmentach drogi. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.