Drogowcy wchodzą na ulicę Warszawską. Rusza przebudowa odcinka przy Rondzie Geodetów

Wiktoria Kmiecik
2026-09-08 16:01

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Kielcach muszą przygotować się na spore utrudnienia. W czwartek, 10 września, firma STRABAG rozpoczyna modernizację 310-metrowego odcinka ulicy Warszawskiej. Prace obejmą trasę od Ronda Geodetów w kierunku północnym wraz z samą nawierzchnią skrzyżowania.

Rondo Geodetów w Kielcach z lotu ptaka. O zbliżającym się remoncie ulicy Warszawskiej przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: MZD Kielce/ Materiały prasowe

Inwestycja to kompleksowy remont nakładkowy. Prace obejmą frezowanie starego asfaltu, ułożenie nowych warstw wiążącej i ścieralnej, wymianę krawężników oraz regulację infrastruktury podziemnej. Przejścia dla pieszych zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a na koniec odtworzone zostanie trwałe, grubowarstwowe oznakowanie poziome.

Przeniesiony przystanek autobusowy

Duża zmiana czeka pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach zadania rozebrana zostanie dotychczasowa zatoka autobusowa po wschodniej stronie drogi, a w jej miejscu powstanie całkowicie nowy obiekt wraz z peronem.

Na czas robót dotychczasowy przystanek zostanie przeniesiony – tymczasowa lokalizacja znajdzie się kilkadziesiąt metrów dalej, w kierunku zwężenia jezdni.

Najpierw bruk, w październiku ciężki sprzęt

Drogowcy podzielili inwestycję na etapy, by zminimalizować utrudnienia:

  • Pierwszy etap: prace przygotowawcze i roboty przy krawężnikach wzdłuż pasów jezdni.
  • Drugi etap: prace brukarskie przy chodnikach i przejściach dla pieszych po północnej stronie Ronda Geodetów oraz przebudowa zatoki autobusowej.
  • Początek października: wjazd ciężkiego sprzętu, frezowanie nawierzchni, układanie warstw bitumicznych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.

Prace będą prowadzone na sukcesywnie wyłączanych z ruchu, kilkudziesięciometrowych fragmentach drogi. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie.

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