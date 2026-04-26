Budowa S74 przez Kielce. Od poniedziałku nowa organizacja ruchu i utrudnienia

Prace wkraczają w kolejną fazę na kluczowym odcinku od węzła Kielce Zachód do skrzyżowania ulicy Łódzkiej z ulicą 1 Maja. Drogowcy rozpoczynają wycinkę drzew, krzewów oraz wyburzenia budynków, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia licznych ograniczeń.

Noga z gazu i zakaz wyprzedzania

Najważniejszą zmianą dla zmotoryzowanych jest znaczne ograniczenie prędkości. W ciągu ulicy Łódzkiej obowiązywać będzie limit do 40 km/h. Jeszcze wolniej pojedziemy ulicami Żelaznogórską oraz Transportowców – tam prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.

Dodatkowo na tym odcinku skorygowane zostanie oznakowanie poziome. Znikną miejsca umożliwiające wyprzedzanie, a krawędzie pasów ruchu zostaną wyznaczone tablicami prowadzącymi.

Zmiany na skrzyżowaniach i dla pieszych

Poważne modyfikacje czekają nas na skrzyżowaniu ulic Łódzkiej i Transportowców:

Wyłączony zostanie pas do skrętu w prawo z ul. Łódzkiej w ul. Transportowców.

Wyłączony zostanie pas do skrętu w lewo z ul. Transportowców w ul. Łódzką.

Sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu pozostanie aktywna.

Również piesi muszą zachować czujność. Zlikwidowane zostanie przejście na łączniku ul. 1 Maja z ul. Łódzką, a pasy w obrębie skrzyżowania z ul. Żelaznogórską zmienią swoją lokalizację. Zmiany dotkną także przystanku "na żądanie" przy ul. Żelaznogórskiej – pasażerowie będą musieli korzystać z nowej, tymczasowej lokalizacji.

Ciężki sprzęt na drogach

GDDKiA ostrzega przed wzmożonym ruchem pojazdów budowlanych. Na trasie od węzła Kielce Zachód do ul. 1 Maja pojawią się ciężarówki i maszyny pracujące przy wycince oraz rozbiórkach.

Ważne: Inwestycja dotycząca budowy odcinka S74 od węzła Kielce Zachód do węzła Kielce Bocianek jest realizowana przez kielecki oddział GDDKiA. To jedna z kluczowych inwestycji drogowych w regionie, która docelowo ma usprawnić tranzyt przez stolicę województwa świętokrzyskiego.

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na nowe oznakowanie pionowe oraz poziome.